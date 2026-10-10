Männer ade? Maite Kelly offen für Beziehung mit einer Frau

Wenn es um die Liebe geht, legt sich Maite Kelly (46) offenbar lieber nicht zu sehr fest – zumindest nicht auf ein Geschlecht. Im Gespräch mit Bild erklärte die Sängerin, dass für sie nicht der Körper, sondern der Mensch den Ausschlag gibt. Bisher waren jedoch ausschließlich Männer an ihrer Seite. Eine Partnerschaft mit einer Frau schließt sie trotzdem nicht aus. Auf die Frage, ob sie sich eines Tages in eine Frau verlieben könnte, antwortete sie: "Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schöne am Leben. Es steckt voller Überraschungen." Noch deutlicher wurde die Musikerin mit diesen Worten: "Ich habe mich immer in Menschen verliebt. Bis jetzt waren es zufällig alles Männer. Es kann aber sein, dass ich mich morgen in einen Menschen verliebe, der einen weiblichen Körper hat."

Maite erzählte außerdem, dass sie weibliche Körper schon immer schöner als männliche gefunden habe. Gelegentlich schaue sie Frauen deshalb sogar hinterher. Anlass für das offene Gespräch ist auch ihr neues Duett "Ich weiß, was du brauchst" mit Kerstin Ott (44). Das dazugehörige Musikvideo erschien am 9. Oktober. Inhaltlich dreht sich der Schlagersong um zwei befreundete Frauen, die plötzlich romantische Gefühle füreinander entwickeln. Eine private Liebesbeziehung zwischen den beiden Sängerinnen steckt hinter dem Lied allerdings nicht. Kerstin erklärte gegenüber Bild, was den Reiz des Projekts ausmacht: "Wir haben gedacht, so etwas gab es im Schlager noch nie."

Konkrete Details über ihre derzeitige Beziehung gibt sie nach wie vor nicht preis. Stattdessen spricht sie ganz grundsätzlich darüber, wie sie Liebe für sich definiert – nämlich unabhängig davon, ob das Gegenüber ein Mann oder eine Frau ist. Wer aktuell an ihrer Seite ist und wie ihre gegenwärtige Partnerschaft aussieht, lässt sie weiterhin offen. Damit setzt Maite einen persönlichen Akzent, ohne ihr gewohnt geschütztes Privatleben vollständig preiszugeben.

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Getty Images Maite Kelly, Sängerin

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Getty Images Kerstin Ott beim Schlagerbooom TV Open Air im Stadion Kitzbühel, Juni 2026

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Getty Images Maite Kelly, Musikerin