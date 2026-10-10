Michelle enthüllt ihre schlimme Kindheit voller Gewalt

Schlagersängerin Michelle (54) spricht offen über die dunkelsten Kapitel ihres Lebens. Im Podcast "Ungefiltert on Fire" blickt die heute 54-Jährige auf eine Kindheit und Jugend zurück, die von Gewalt, Angst und existenziellen Sorgen bestimmt waren. Besonders ihr Vater habe das Familienleben zur Hölle gemacht. "Mein Vater war ein extrem brutaler Mann, der sogar versuchte, meine eigene Mutter in der Familienbadewanne zu ertränken. Es war wirklich hart für uns", erinnert sich die Musikerin. Auch als Jugendliche fand Michelle zunächst keinen sicheren Halt. Mit gerade einmal 17 Jahren lebte sie zeitweise auf der Straße und wusste oft nicht, wie sie sich ernähren sollte. Aus purer Not habe sie damals sogar Lebensmittel gestohlen. "Weil ich auf der Straße gelebt habe, habe ich Aldi-Raviolidosen gestohlen", gesteht sie im Podcast. Doch wenig später nahm ihr Leben eine überraschende Wendung: Mit ihrem ersten Lied gewann sie die ZDF-"Hitparade" und startete damit ihre erfolgreiche Musikkarriere.

Wie bedrohlich die Situation in ihrem Elternhaus gewesen sei, verdeutlicht Michelle anhand der wiederholten Fluchtversuche ihrer Familie. Ihre Mutter habe sie und ihre Geschwister mehrfach mitten in der Nacht in Frauenhäuser gebracht, um sie vor der Gewalt des Vaters zu schützen. Dennoch sei sie anschließend immer wieder zu ihrem Ehemann zurückgekehrt. Rückblickend bezeichnet die Sängerin ihre Mutter als "einfach zu schwach", betont jedoch zugleich, dass diese stets versucht habe, ihre Kinder zu beschützen. Nach den schwierigen Jugendjahren kam Michelles musikalischer Durchbruch schließlich völlig unerwartet. "Damals gab es noch die ZDF-Hitparade […] Und dann habe ich mit meinem ersten Song gewonnen und alles ging so schnell", erzählt sie bei "Ungefiltert on Fire". Mit ihren damals 20 Jahren habe sie kaum begreifen können, was dieser Erfolg für ihre Zukunft bedeutete. Statt langfristige Pläne zu schmieden, habe sie einfach von einem Tag auf den nächsten gelebt. Auch die finanziellen Möglichkeiten seien für sie vollkommen neu gewesen. Für einen einzigen Auftritt erhielt Michelle damals 2.000 Mark – ein Betrag, den sie sich zuvor nicht einmal hätte vorstellen können.

Doch der plötzliche Ruhm brachte für Michelle nicht nur positive Veränderungen mit sich. Mit zunehmendem Erfolg habe sie immer stärker das Gefühl gehabt, den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen. "Natürlich wurde eine Persona konstruiert, und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, was um mich herum passierte oder was auf mich projiziert wurde", erklärt die Sängerin. Auch ihr Privatleben entwickelte sich anders, als sie es sich einst vorgestellt hatte. Ursprünglich habe sie von einem Ehemann, einem Hund und drei gemeinsamen Kindern geträumt. Stattdessen bekam sie ihre drei Kinder mit drei verschiedenen Männern. Nach einer Trennung geriet Michelle schließlich in eine schwere persönliche Krise, die in einem Suizidversuch mündete. "Das war nicht, weil ich müde war, sondern weil ich einfach nicht mehr diese Person sein wollte", berichtet sie rückblickend. Anschließend kehrte sie dem Musikgeschäft zunächst den Rücken und eröffnete einen Hundepflegesalon. Später fand sie zwar wieder auf die Bühne zurück, doch im Februar 2026 verabschiedete sich die Schlagersängerin endgültig von ihrer Bühnenkarriere.

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Michelle, Schlagersängerin

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Getty Images Michelle, Sängerin

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Imago Michelle bei ihrer Abschiedstournee, Berlin im Februar 2026