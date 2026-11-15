Michelle enthüllt traurige Details zum Liebes-Aus mit Eric

Für Michelle (54) war das Ende ihrer Beziehung zu Eric Philippi ein echter Tiefschlag. Im Mai 2026 war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Verlobter getrennte Wege gehen. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) spricht die Musikerin jetzt offen darüber, wie sehr sie das Liebes-Aus mitgenommen hat. Eric hatte die Beziehung demnach völlig überraschend am Telefon beendet. Michelle war zu diesem Zeitpunkt in Düsseldorf, er hatte sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Das abrupte Aus löste bei der Musikerin heftige Selbstzweifel aus. "Man fühlt sich wertlos", gestand sie im Gespräch mit dem Sender. Die Ursachen suchte Michelle vor allem bei sich selbst: "Immer wieder habe ich es durchgekaut [...]. Was könnten die Gründe gewesen sein? Was habe ich falsch gemacht? Was war von meiner Seite her irgendwie schwierig?" Eine endgültige Antwort auf diese Fragen hat sie bislang offenbar nicht gefunden.

Ganz aus heiterem Himmel kam der verhängnisvolle Anruf allerdings nicht. Wie Michelle verriet, hatte es zwischen ihr und Eric zuvor bereits Diskussionen gegeben. Auf seine Ansage reagierte sie dann zunächst denkbar kurz angebunden. "Ich habe nur gesagt 'Okay, ciao' und habe erst mal aufgelegt, weil das ist so meine Art", erinnerte sich die Sängerin. Hinter der knappen Reaktion verbarg sich jedoch großer Kummer: "Ich habe so unendlich viel geweint." Eine richtige Aussprache folgte im Anschluss offenbar nicht. Laut dem RTL-Beitrag gab es nur noch ein einziges Gespräch zwischen den Ex-Verlobten. Und auch das war alles andere als ein ausführlicher Austausch. Gerade einmal etwa zehn Minuten soll die Aussprache gedauert haben. Mehr Zeit habe Eric angeblich nicht für Michelle gehabt. Nach dieser Erfahrung zieht die Sängerin einen Schlussstrich unter das Thema Liebe: Mit Männern möchte sie vorerst abschließen.

Michelle und Eric waren seit 2022 ein Paar, ein Jahr später machten sie ihre Liebe öffentlich. Zwischen den beiden liegen 25 Jahre Altersunterschied. Im Jahr 2024 hielt Eric schließlich um die Hand der Schlagersängerin an. Im Februar 2026 sorgte er dann für einen besonders emotionalen Moment: Bei Michelles Abschiedskonzert in Berlin ging er vor großem Publikum erneut vor ihr auf die Knie. Nur wenige Monate später wurde jedoch das Ende der Beziehung bekannt. Für Michelle ist die Trennung nicht die einzige große Veränderung in diesem Jahr. 2026 verabschiedete sie sich außerdem von der Schlagerbranche, in der sie jahrzehntelang zu Hause war. Und auch optisch wagte die Sängerin einen Neuanfang: Sie trennte sich von ihren langen blonden Haaren, die lange als ihr Markenzeichen galten.

Anzeige Anzeige

Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / eric_philippi Sänger Eric Philippi, September 2026

Anzeige Anzeige