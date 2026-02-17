Nach Karriere-Ende: Michelle will jetzt "einfach Tanja" sein

Nach 33 Jahren im grellen Scheinwerferlicht zieht Schlagerikone Michelle (54) den ultimativen Schlussstrich unter ihre glitzernde Karriere. In der Berliner Uber Arena feierte die 54-Jährige einen hochemotionalen Abschied, um Platz für ihr wahres Ich zu schaffen. Gegenüber Bild stellte sie klar, dass sie nun vor allem eines sein wolle: "einfach Tanja, der Mensch". Abseits der Bühne ist sie Tanja Gisela Hewer – eine Frau, die sich nach Authentizität sehnt. "Das ist Tanja, die Powerfrau, die Mutter, der Hundemensch, die Melancholische", beschreibt sie diese "nackte Wahrheit" ihres Wesens. Dass sie diese privaten Facetten jetzt völlig losgelöst vom Druck der Branche ausleben kann, scheint für die Sängerin der wichtigste Schritt nach den turbulenten Jahrzehnten im harten Musikgeschäft zu sein.

Der finale Vorhang fiel vor rund 5000 begeisterten Fans und wurde zum emotionalen Beben: Mitten im Abschiedstaumel kniete ihr Partner Eric Philippi erneut vor ihr nieder und wagte einen zweiten Heiratsantrag vor versammeltem Publikum. Michelle fackelte nicht lange, sagte unter Tränen wieder Ja und rief überwältigt: "Ich liebe dich über alles!" Es war ein Abend der großen Gesten, an dem nicht nur die Musik, sondern die Liebe im Fokus stand. Während die Schlagerwelt eine ihrer größten Entertainerinnen verliert, gewinnt Eric seine Tanja ganz für sich. An ihrer Seite strahlten zudem ihre Töchter Céline, Marie und Mia-Carolin, die den emotionalen Übergang vom Popstar zur Privatperson hautnah miterlebten und ihre Mutter sichtlich gerührt auf diesem neuen Weg unterstützten.

Auch die Crème de la Crème der Branche ließ es sich nicht nehmen, die Kollegin mit Gänsehaut-Momenten zu verabschieden. Weggefährten wie Andrea Berg (60) und Giovanni Zarrella (47) schickten herzliche Videobotschaften in die Arena. Besonders Florian Silbereisen (44) fand rührende Worte für seine langjährige Freundin. "Ich werde dich auf der Bühne vermissen", gestand der Showmaster, versicherte jedoch gleichzeitig: "Aber ich weiß, dass ich meine liebe Freundin Tanja behalten werde." Nach drei Stunden voller Melancholie und Dankbarkeit verabschiedete sich die Powerfrau mit einem schlichten "Danke für eure Liebe!" von ihrem Publikum. Während das Licht ausging, wartet privat schon das nächste Highlight: Tochter Céline macht Tanja bald zum zweiten Mal zur Oma. Ein neues Kapitel als Familienmensch beginnt, ganz ohne Glamour, dafür mit purer Lebensfreude.

Imago Sängerin Michelle bei der MDR-Talkshow "Riverboat" in Leipzig, 09.01.2026

Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

THÜRINGEN PRESS Michelle und Florian Silbereisen beim "Schlagerboom" im Oktober 2023