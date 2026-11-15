Michelle stellt ihr Leben nach Eric-Trennung auf den Kopf

Schluss mit Glitzer und Scheinwerferlicht: Tanja Hewer, über drei Jahrzehnte als Schlagerstar Michelle (54) bekannt, hat nach dem Aus mit Eric Philippi ihr gesamtes Dasein neu sortiert. Den Künstlernamen hat sie abgelegt, stattdessen tritt sie unter ihrem Geburtsnamen auf – als Seelencoach. Bei einem Treffen in Köln gab sie Frauke Ludowig (62) für RTL Einblicke in ihr neues Geschäft: Heilgespräche und sogenannte Jenseitskontakte, bei denen Tanja Brücken zu Verstorbenen schlagen möchte. Eine Stunde kostet 250 Euro, und der Preis schreckt offenbar niemanden ab, denn ihr Kalender ist bis April ausgebucht. Vermarktet wird das Ganze unter dem Namen Wakhan, gestartet ist es mit Onlinesitzungen.

Wie eine Sitzung abläuft, erklärte Tanja im Gespräch mit Frauke so: "Jenseitskontakte sind zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Verstorbenen verbinde und ich einen Klienten da sitzen habe. Also wenn du zum Beispiel sagst: "Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Mama, wenn die verstorben wäre, Kontakt aufnimmst." Dann wird ein Termin gemacht und dann werde ich versuchen, mit deiner Mama einen Kontakt herzustellen." Zweifler lassen sie kalt, ihr Umfeld wisse, "dass es das ist, woran ich nicht nur glaube, sondern was ich weiß, weil ich einfach schon sehr viele Jahre damit arbeite". Die Liebe zu Eric hielt knapp vier Jahre. Anfang Mai 2026 wurde das Aus bekannt, Tanja sprach danach von einem "riesigen Gefühlschaos". Der Musiker beendete es am Telefon, während sie in Düsseldorf war und er nach Berlin unterwegs war. Sie weinte viel, grübelte und vermisste seine Nähe. Die spätere Aussprache dauerte nur zehn Minuten. Männer sind für sie vorerst abgehakt.

Auch äußerlich zieht Tanja einen Schlussstrich: Die langen Haare sind einem grauen Buzzcut gewichen, gerade einmal einen Zentimeter lang, abrasiert mit dem Haarschneider. Im Netz hagelte es dafür Spott und Hassnachrichten. Geschmacksurteile steckt Tanja weg, bei Beleidigungen endet ihre Toleranz. Eine Trotzreaktion auf Eric sei der Look nicht: "Die Trennung ist für mich längst abgeschlossen." Ihre Töchter sind jedenfalls begeistert. Wichtig bei ihrem neuen Business ist ihr die klare Trennung der Identitäten: "Dieses Projekt wird nicht Michelle machen. Sondern Tanja." Diese Michelle prägte jahrzehntelang den deutschen Schlager. 2001 landete sie beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen mit "Wer Liebe lebt" auf Platz acht. Ein Jahr später folgte das Duett "Idiot" mit ihrem Ex Matthias Reim (68).

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Instagram / michelle_aktuell Michelle im November 2026

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Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024

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