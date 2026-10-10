Nach 8 Jahren: Matthias Brandt zurück bei "Polizeiruf 110"

Diese Nachricht schlägt bei Krimifans ein wie eine Bombe: Matthias Brandt (65) feiert seine überraschende Rückkehr zum "Polizeiruf 110" und schlüpft nach acht Jahren Pause noch ein einziges Mal in seine Kultrolle als Kommissar Hanns von Meuffels! Wie der Bayerische Rundfunk laut Spot On News mitteilt, stand der Frauenschwarm für den neuen Münchner Fall mit dem Arbeitstitel "Hotel Bogota" vor der Kamera. Die Dreharbeiten in München und Umgebung sind bereits vom 5. August bis zum 2. September 2026 über die Bühne gegangen. Die Ausstrahlung ist für das Jahr 2027 im Ersten geplant. Eine dauerhafte Rückkehr in die ARD-Krimireihe bedeutet die Aktion allerdings nicht: Das Gastspiel als zurückgezogen lebender Ex-Ermittler bleibt den Angaben zufolge voraussichtlich eine einmalige Angelegenheit.

Das spektakuläre Comeback bringt nicht nur den früheren Chefermittler zurück auf den Bildschirm. Auch Barbara Auer (67) schlüpft wieder in ihre alte Rolle als Constanze Hermann, während Justus von Dohnányi (65) erneut den eiskalten Mörder Peter Brauer mimt. Letzterer wechselt in der Filmhandlung nach zwölf langen Jahren Knast in den offenen Vollzug und nutzt einen begleiteten Ausgang prompt zur Flucht. Als die Wohnung seiner jungen Geliebten verwüstet und voller Blutspuren aufgefunden wird, geraten die aktuellen Münchner Ermittler an ihre Grenzen und bitten Kommissar von Meuffels um Unterstützung. Hinter den Kulissen zieht Regisseur Christian Petzold bei der Produktion die Strippen, der bereits für die gefeierten Meuffels-Episoden "Kreise" und "Wölfe" das Skript verfasste.

Dass er als jüngster Sohn von Altbundeskanzler Willy Brandt (†78) mit einem prominenten Nachnamen aufwuchs, stand Matthias' eigenem Erfolg in einem ganz anderen Metier nie im Weg. Statt in die Politik zog es den gebürtigen Berliner früh auf die Theaterbühnen der Republik, bevor er zu einem der gefragtesten Charakterdarsteller Deutschlands wurde. Neben gefeierten Rollen in "Babylon Berlin" oder dem TV-Drama "Männertreu" feiert er auch als Bestsellerautor mit Werken wie "Raumpatrouille" Erfolge. Für seine herausragenden Darstellungen vor der Kamera wurde der Ausnahmekünstler unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera und mehrfach mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet.

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Imago Schauspieler Matthias Brandt im Juni 2025 in Kassel

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Andreas Rentz / GettyImages Matthias Brandt bei der Berlinale 2009 in Berlin

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Matthias Brandt beim Hessischen Film- und Kinopreis 2018 in Frankfurt

Wie findet ihr Matthias' Rückkehr als Hanns von Meuffels? Großartig! Genau auf so ein Comeback haben Krimifans gewartet. Ich bin noch skeptisch – eigentlich habe ich ihn nicht sonderlich vermisst. Ergebnis anzeigen