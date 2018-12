Das war's für Matthias Brandt! Sieben Jahre lang stand der Schauspieler für den "Polizeiruf 110" in München vor der Kamera – heute Abend um 20:15 Uhr flimmert die letzte Folge mit ihm als Kommissar Hanns von Meuffels über die Bildschirme. In insgesamt 15 Episoden deckte er spannende Kriminalfälle auf und begeisterte damit regelmäßig ein Millionenpublikum. Überraschend: Wider Erwarten fällt Matthias der Abschied aus der ARD-Serie nicht schwer – aber wie kann das nach so langer Zeit sein?

"Ich hätte – ehrlich gesagt – damit gerechnet, dass es kürzer geht", gab sich der "Babylon Berlin"-Darsteller in Bild am Sonntag total gelassen. "Ich muss sagen, ich bin nach dem letzten Drehtag frohen Herzens vom Set weggegangen", verriet der 57-Jährige weiter. Hat ihm die Verkörperung der Kommissaren-Rolle etwa nicht gefallen? Keinesfalls, erklärte Matthias: "Ich bin nicht traurig. Nicht, weil ich das ungerne gemacht hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass es richtig ist, das jetzt zu Ende gebracht zu haben."

Komplett muss sich der jüngste Sohn von Altkanzler Willy Brandt allerdings nicht von seinem Polizei-Charakter verabschieden! So sitzt Regisseur Christian Petzold aktuell an einem Drehbuch, in dem Matthias als Meuffels erneut Kriminellen hinterherjagen soll – dieses Mal jedoch auf der großen Kinoleinwand!

ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Volker Bruch und Matthias Brandt in "Babylon Berlin"

BR/Martina Bogdahn Anna Maria Sturm und Matthias Brandt in "Polizeiruf"

ARD/Christian Schulz Matthias Brandt und Kollegin Barbara Auer im "Polizeiruf" München

