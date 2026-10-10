Noch vor Staffel 5 beginnt Bridgerton schon mit Staffel 6

Während die Fans noch auf die fünfte Staffel von "Bridgerton" warten, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die nächste Runde. In Großbritannien wird derzeit noch an den kommenden Folgen gedreht, während im Writers’ Room schon an Staffel sechs gearbeitet wird. Im Mittelpunkt soll dabei die Liebesgeschichte von Eloise Bridgerton stehen. Der frühe Stand der Arbeiten wurde durch Autorin Fiona Kida bekannt, die 2022 als Writers' Assistant zum Team des Netflix-Hits stieß. Sie plauderte vor wenigen Tagen in einem TikTok-Video aus dem Nähkästchen, löschte den Clip aber wieder. Eine Kopie kursiert laut What's on Netflix weiterhin auf X. "Wir haben mit Eloises neuer Staffel begonnen und lesen die Bücher erneut, um uns vorzubereiten und zu sehen, wo wir die Figuren zurückgelassen haben", erklärte sie darin, wie Moviepilot sie zitiert. "Ich habe heute die ersten Notizen gemacht, was in dieser Phase viel Spaß macht, denn alle pitchen große Ideen."

Auch sie selbst habe sich in die Ideensammlung eingebracht: "Die andere Assistenz hat von da an übernommen und ich habe auch ein paar Sachen gepitcht, von denen ich denke, dass sie cool zu sehen wären", berichtete die Autorin weiter in dem inzwischen gelöschten Video. Zu ihren Aufgaben gehört es, Julia Quinns Romanvorlagen nach den schönsten Zitaten, den stärksten Momenten und wichtigen Schlüsselszenen zu durchforsten, um den Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren zuzuarbeiten. Für die Drehbücher der kommenden Staffeln zeichnet Showrunnerin Jess Brownell verantwortlich, die dabei mit einem Team aus mehreren Autorinnen und Autoren in sogenannten Writers' Rooms zusammenarbeitet. Wann die sechste Staffel offiziell starten soll, ist bislang offen. Nach dem derzeitigen Produktionsstand könnte Staffel fünf im Sommer 2027 erscheinen. Für die sechste Staffel wird derzeit lediglich ein möglicher Start Ende 2028 oder Anfang 2029 gehandelt – eine Bestätigung von Netflix gibt es dafür bislang nicht, wie Moviepilot berichtet.

Dass Eloise, gespielt von Claudia Jessie (36), eine eigene Romanze bekommen soll, war bereits zuvor angekündigt worden. Neu ist nun, dass die konkrete Arbeit an den Drehbüchern für ihre Staffel offenbar angelaufen ist. Zunächst steht aber eine andere Schwester im Mittelpunkt: Staffel fünf widmet sich Francesca Bridgerton, dargestellt von Hannah Dodd (31), und ihrer großen Liebe Michaela. Eloises Handlung dürfte sich maßgeblich an Julia Quinns Roman "In Liebe, ihre Eloise" orientieren. In den Romanen begegnet die eigenwillige Eloise dem Witwer Sir Phillip Crane und entwickelt Gefühle für ihn. Ob die Netflix-Serie diesen Handlungsstrang in ähnlicher Form übernimmt, ist derzeit noch offen. Bereits in den vergangenen Staffeln wich die Adaption an mehreren Stellen von den Buchvorlagen ab.

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Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

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Getty Images Claudia Jessie bei der Premiere von "Bridgerton", 2024

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4