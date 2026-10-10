Christian Lell schwärmt bei Promi BB von Nina als Engel

Zwischen Nina Bridney (23) und Christian Lell (42) scheint es bei Promi Big Brother ordentlich zu knistern. Nachdem die Zuschauer die Influencerin in den Garten und somit zurück zu dem ehemaligen Fußballprofi gewählt hatten, freuten sich die beiden zunächst über das Wiedersehen. Doch die gute Stimmung hielt nicht lange an. Vor den anderen Kandidaten sprach Nina ihren Mitbewohner plötzlich auf angebliche Aussagen über eine gemeinsame Zukunft an. "Du hast erzählt, dass du mit mir eine Familie gründen willst. Du willst drei oder vier Kinder haben. Und dann ging es auf einmal um Gewalt", erklärte sie in der Sat.1-Show. Christian zeigte sich von der Konfrontation völlig überrumpelt und reagierte sichtlich emotional. Als ihm schließlich die Tränen kamen, wurde er von seinem Mitstreiter Godfrey tröstend in den Arm genommen. Nina realisierte erst im Nachhinein, wie sehr sie den Exsportler mit ihren Worten verletzt hatte. Zwischenzeitlich machte sie sich sogar Sorgen, dass die Situation in einem größeren Streit zwischen ihnen enden könnte.

Doch schon wenige Stunden später schienen die Unstimmigkeiten vergessen zu sein. Während einer gemeinsamen Nachtwache machten es sich Nina und Christian unter einer Decke gemütlich und kuschelten eng aneinander. Dabei erzählte die Social-Media-Bekanntheit, dass ihre Annäherung im Container längst für reichlich Gesprächsstoff sorge. Die anderen Bewohner wollten immer wieder wissen, ob sie sich eine Beziehung mit Christian vorstellen könne und ob sie ihn attraktiv finde. Nina habe darauf bislang lediglich geantwortet: "Dass ich dich mag, aber wir uns erst mal kennenlernen müssen." Dass sie sich in seiner Nähe wohlfühlt, machte sie allerdings unmissverständlich deutlich. "Ich fühle mich wohl bei ihm. Wenn ich mit ihm rede, fühle ich mich verstanden und sicher. Bisher mag ich eigentlich alles an ihm. Ich wüsste nicht, was ich an ihm auszusetzen hätte", schwärmte sie. Auch Christian fand zahlreiche Dinge, die ihn an Nina begeistern. Besonders ihre offene Art, ihr Lispeln, ihre Fantasie und ihre Ungezwungenheit hätten es ihm angetan. Darüber hinaus bewundere er ihren Ehrgeiz und ihre Zielstrebigkeit als Geschäftsfrau.

Wie sehr ihn Nina bereits beeindruckt hat, verriet der ehemalige Profifußballer ebenfalls vor laufenden Kameras. Er bezeichnete die Influencerin als "tolle, warme Seele" und gestand, dass sie ungewohnte Gefühle in ihm auslöse. "Ich kenne es nicht von mir, dass ich aufgeregt bin, und bei ihr bin ich es. Und das ist wiederum ein gutes Zeichen", erklärte Christian. Nach dem gemeinsamen Abend zeigte er sich entsprechend glücklich: "Ich bin happy, ich freue mich und Nina ist wie ein kleiner Engel." Nina hatte zuvor bereits mit Axel Schulz (57) über ihre Vorstellungen von der großen Liebe gesprochen. Dabei verriet sie, dass sie weiterhin daran glaube, eines Tages den richtigen Mann zu finden und zu heiraten. Besonders angetan sei sie von Feuerwehrmännern, deren Hilfsbereitschaft und Einsatz sie bei einer früheren Begegnung beeindruckt hätten. Eines stehe für sie bei einer zukünftigen Partnerschaft allerdings fest: Ihr Liebesleben wolle sie nicht zu Geld machen. Ein Partner solle deshalb auch nicht für ihre Social-Media-Inhalte herhalten müssen. Dass ihre aufkeimende Romanze mit Christian trotzdem die Neugier ihrer Mitbewohner weckt, lässt sich im "Promi Big Brother"-Haus kaum vermeiden.

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn.

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Christian Lell und Nina Bridney

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Instagram / ninabridney Nina Bridney, Streamerin