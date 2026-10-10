Kate Beckinsales Tochter Lily Mo zieht alle Blicke auf sich

Bei der Premiere von "Sense and Sensibility" in New York legte Lily Mo Sheen (27) einen besonderen Auftritt hin. Die Tochter von Kate Beckinsale (53) und Michael Sheen (57) schritt in einer cremefarbenen, eleganten Robe über den roten Teppich. Kombiniert mit einer eleganten Hochsteckfrisur und minimalistischem Schmuck sah sie ihrer berühmten Mutter ähnlicher denn je. Den Make-up-Look hielt sie ebenfalls natürlich und klassisch, legte den Fokus dabei aber auf ihre Augen. Zu dem schlichten Outfit wählte sie schwarze Cameltoe-Ballerinas. Ein Look, der ohne großes Trara auskam – und genau deshalb alle Blicke einfing. Wer die Bilder von Kate aus deren frühen Jahren im Kopf hat, dürfte beim Anblick der 27-Jährigen zweimal hingeschaut haben.

Lily Mo hat vor, selbst in der Schauspielbranche Fuß zu fassen. Als Tochter so berühmter Eltern hat sie sicherlich einige Vorteile, doch als Nepobaby möchte Lily Mo dennoch nicht bezeichnet werden. "Sie liebt ihre Eltern, aber sie führt definitiv ein unabhängiges Leben und das schon seit langer Zeit. Sie will sich nicht auf ihre Eltern verlassen – gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass ihr das einen Vorteil verschaffen könnte. Deshalb möchte sie wirklich hart arbeiten und sich ihre Karriere verdienen. Sie nimmt sogar Schauspielunterricht", erklärte eine nicht namentlich genannte Quelle gegenüber der Daily Mail.

Ein ganz neues Talent ist Lily Mo allerdings nicht. Schon im Jahr 2006 stand sie vor der Kamera und übernahm in dem Film "Underworld: Evolution" die Rolle der jüngeren Selene, während Kate selbst die ältere Version spielte. Drei Jahre später folgte mit "Everybody's Fine" ein weiteres gemeinsames Projekt mit ihrer Mutter. Größere Bekanntheit erlangte sie schließlich 2022, als sie in "The Unbearable Weight of Massive Talent" die Rolle der Addy Cage übernahm. Nun würde sie gerne weitere Projekte in Angriff nehmen – ohne zusätzliche Hilfe ihrer Eltern.

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Getty Images Lily Mo Sheen bei der Premiere von "Sense And Sensibility" im United Artists Theatre in Los Angeles

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Getty Images Bei den Los Angeles Clippers gegen Los Angeles Lakers: Kate Beckinsale und Lily Mo Sheen im Intuit Dome, 20. Dezember 2025

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Getty Images Lily Sheen bei der New-York-Premiere von Focus Features' "Bugonia" im MoMA am 21. Oktober 2025