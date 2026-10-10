Nach Memoiren-Attacke teilt Sofia Vergara gegen Ex Joe aus

Sofia Vergara (54) sorgt kurz vor der Veröffentlichung der Memoiren ihres Ex-Mannes Joe Manganiello (49) mit einem vielsagenden Instagram-Beitrag für Aufsehen. Nachdem erste Passagen aus dessen Buch "Bloodlines" bekannt geworden waren, teilte die Modern Family-Darstellerin in ihrer Story einen Post über narzisstische Männer, wie Page Six berichtet. Ursprünglich hatte ihr Sohn Manolo Gonzalez Vergara (35) den Beitrag veröffentlicht, in dem das Verhalten von Narzissten dem von sogenannten "guten Männern" gegenübergestellt wird. "Denkt daran, Kinder ... es spielt keine Rolle, wie viel ihr für einen [Narzissten] tut. Sie werden es euch übel nehmen, nichts wird jemals genug sein, und irgendwie werden sie immer versuchen, euch als den Bösewicht darzustellen", lautete die Botschaft. Ob Sofia damit tatsächlich auf die Aussagen ihres ehemaligen Partners anspielen wollte, ist allerdings unklar. Weder die Schauspielerin noch Joe haben sich bislang direkt zu den jüngsten Entwicklungen geäußert. Auch ihre jeweiligen Sprecher ließen entsprechende Anfragen des Portals zunächst unbeantwortet.

Auslöser der erneuten Aufmerksamkeit um das einstige Hollywood-Paar sind offenbar die Enthüllungen in Joes Autobiografie, die am 13. Oktober erscheinen soll. Darin schildert der Schauspieler das Ende seiner Ehe laut People als "völlig frei von jeglicher Emotionalität". Er behauptet unter anderem, Sofia habe ihm während seines beinahe tödlichen Kampfes mit einer Autoimmunerkrankung körperliche Nähe verweigert. Selbst als er sie verzweifelt um eine Umarmung gebeten habe, soll sie darauf nicht eingegangen sein. Zudem wirft er seiner Ex-Frau vor, sich über einen Hund lustig gemacht zu haben, den er sich 2019 während einer Phase mit Suizidgedanken angeschafft hatte. Warum er sich entschieden habe, diese persönlichen Erlebnisse öffentlich zu machen, begründete Joe gegenüber People damit, dass "Dinge über [ihn] gesagt und gedruckt worden [seien], die falsch waren". Sofia hatte derweil schon am Vorabend einen weiteren auffälligen Beitrag geteilt. Dieser stammte ursprünglich von Tom Brady (49) und bezeichnete die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, als "die höchste Form von Intelligenz". Wer dazu nicht in der Lage sei, habe es demnach "mit einem Idioten zu tun". Den Satz "Das Leben ist zu kurz, um zu ernst zu sein" kommentierte Sofia mit Klatsch-Emojis.

Sofia und Joe hatten sich im November 2015 nach weniger als einem Jahr Beziehung das Jawort gegeben. Im Jahr 2023 wurde ihre Trennung öffentlich; die Scheidung war schließlich im Februar 2024 rechtskräftig. Als Grund für das Ehe-Aus hatte die Schauspielerin damals unterschiedliche Vorstellungen von der Familienplanung genannt. Gegenüber Men's Journal erklärte sie mit Blick auf den Kinderwunsch ihres Ex-Mannes: "Ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, das ist dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der das macht, aber für mich kommt das nicht mehr infrage." Dieser Darstellung widerspricht Joe nun in "Bloodlines". Seinen Angaben zufolge hätten sie ihre Pläne für eine künstliche Befruchtung aufgrund seiner schweren gesundheitlichen Probleme gemeinsam aufgegeben. Er habe nicht riskieren wollen, zu sterben und Sofia mit einem Kind zurückzulassen, das durch eine Eizellspende entstanden und "biologisch nicht ihres" gewesen wäre. Mittlerweile ist der Schauspieler mit Caitlin O'Connor (36) verlobt und kann sich mit ihr eigenen Nachwuchs vorstellen. Sofia, die bereits 1991 mit ihrem früheren Partner Joe Gonzalez Sohn Manolo bekam, soll laut Page Six inzwischen mit dem Schmuckmanager Douglas Chabbott zusammen sein.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sofía Vergara, Schauspielerin

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Getty Images Joe Manganiello

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Getty Images Sofía Vergara und Joe Manganiello, Juli 2017