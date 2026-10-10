Hier fühlt sich Multimillionär Christian Wolf plötzlich arm

Christian Wolf (31) tourt aktuell durch Zürich und schlenderte vor einer exklusiven Spendengala entspannt über die weltberühmte Bahnhofstrasse. Am geschichtsträchtigen Paradeplatz packte den Fitnessinfluencer und Selfmade-Millionär plötzlich die Erinnerung an einen früheren Termin bei der Schweizer Großbank UBS. In einem viralen TikTok-Clip schildert der Gründer von More Nutrition lachend den wohl skurrilsten Dämpfer seines Lebens: Trotz prall gefüllter Konten fühlte sich Christian im Zentrum des Schweizer Bankenwesens schlagartig arm. Schuld war der zuständige Bankangestellte mit einer unvergesslichen Begrüßung: "Grüezi, Herr Wolf, Sie sind der erste Nicht-Milliardär, den ich seit langer Zeit betreue." Sein trockenes Fazit zur Schweizer Hochfinanz: "Hier in Zürich habe ich meine Armut gezeigt bekommen."

Seine Paradeplatz-Anekdote löste in den sozialen Netzwerken hämisches Gelächter aus. Die Netzgemeinde reagierte spöttisch mit Kommentaren wie: "Willkommen in der Schweiz." Dass ausgerechnet Christian über Armut klagt, grenzt an Realsatire: Durch den Teilverkauf seiner Firmenanteile, lukrative Immobilien und Beteiligungen schätzt er sein eigenes Vermögen auf rund 100 Millionen Euro. Erst vor elf Wochen zeigte er seine Luxusvilla in Kapstadt – samt Pool und Panorama-Glasfront – und erklärte stolz, dass erst der Deal diesen Lifestyle möglich gemacht habe. Anlass seiner Reise in die Schweizer Metropole ist übrigens ein edler Zweck: In der Zürcher Tonhalle steigt eine große Gala für krebskranke Kinder. Neben Christian stehen Promis wie Oace-Gründer Jan Kraume und Sängerin Katja Krasavice (30) auf der Gästeliste.

Der steile Aufstieg des gebürtigen Deutschen zum millionenschweren Fitness-Guru verlief keineswegs ohne Nebengeräusche. Als Mitgründer der Marke More Nutrition entwickelte sich der umtriebige Geschäftsmann in den vergangenen Jahren zu einer der einflussreichsten und zugleich polarisierendsten Figuren der digitalen Szene. Neben seinem Gespür für Onlinemarketing und Nahrungsergänzungsmittel sorgten immer wieder auch öffentliche Fehden mit Kritikern sowie Schlagzeilen über sein Privatleben für ordentlich Gesprächsstoff. Mit strategischen Investments in aufstrebende Start-ups festigte Christian schließlich seinen geschäftlichen Ruf, der ihm heute ein glamouröses Jetset-Dasein zwischen hochkarätigen Event-Auftritten und exklusiven Auslandsaufenthalten ermöglicht.

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin, 07.10.2026