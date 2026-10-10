Nach falscher Anrede: Kylie Kelce bittet Kate um Verzeihung

Kylie Kelce (34) hat einen Fauxpas öffentlich wiedergutgemacht: In einer Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" hatte sie die Frau von Prinz William (44) als "Prinzessin Kate, Herzogin von Cambridge" bezeichnet. Diesen Titel trägt sie zwar weiterhin, wird aber heute jedoch mit dem höherrangigen Titel Prinzessin von Wales angesprochen und möchte Medienberichten zufolge Prinzessin Catherine genannt werden. Nach entsprechender Kritik reagierte die Podcasterin in ihrer Sendung und räumte ein, von diesem Detail einfach nichts gewusst zu haben. "Ich liebe es, dazuzulernen, deshalb war mir nicht bewusst, dass es anstößig ist, Prinzessin Catherine 'Prinzessin Kate' zu nennen. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Von nun an werde ich entsprechend handeln", stellte die vierfache Mutter in einer neuen Ausgabe ihres Podcasts klar.

Dabei liegt es Kylie offenbar besonders am Herzen, Menschen korrekt zu benennen. "Ich entschuldige mich für den Fehler. Ich möchte Menschen auf die respektvollste Weise und so, wie sie sich respektiert fühlen, ansprechen", betonte sie in der Podcastfolge. Eine sofortige Korrektur stellte sie ebenfalls in Aussicht: "Prinzessin Catherine oder die Prinzessin von Wales, ich entschuldige mich. Ich werde das ab sofort richtigstellen." Auslöser der Diskussion war ihre öffentliche Einladung an die Royal gewesen. In ihrem Podcast hatte sie gesagt: "Prinzessin Kate, Herzogin von Cambridge, falls Sie jemals vorbeikommen und ein bisschen über Feldhockey und vielleicht Kinder plaudern möchten. Ich weiß nicht. Wir haben ein paar Dinge gemeinsam."

Für diese Einladung führte Kylie auch eine ganz persönliche Verbindung ins Feld: Ihr Mann Jason Kelce (38) und Prinz William hätten bereits miteinander gesprochen. Der Prinz von Wales war im Juli zu Gast im Podcast "New Heights", den der Sportler gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (37) betreibt. Während sich einige Zuschauer an der falschen Anrede störten, konnten sich andere durchaus für die Idee erwärmen, Kate könnte tatsächlich in "Not Gonna Lie" auftreten. In den YouTube-Kommentaren zur Folge sprachen sich gleich mehrere Fans ausdrücklich für ein gemeinsames Gespräch der beiden Frauen aus. Eine Zuschauerin hob dabei hervor, Kate wirke bodenständig und freundlich, sei beim Sport zugleich aber auch sehr ehrgeizig. Ob die Prinzessin von Wales Kylies Einladung annehmen und tatsächlich in "Not Gonna Lie" über Feldhockey, das Familienleben oder andere Gemeinsamkeiten sprechen wird, ist bislang nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht das Royal Marsden Hospital in London

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London