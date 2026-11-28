Für Robert Pattinson (40) und Suki Waterhouse (34) könnte sich schon bald ein neues Kapitel in ihrer Familiengeschichte eröffnen. Das Schauspielerpaar liebäugelt offenbar mit einem Hauskauf in den britischen Cotswolds. Wie die Zeitung The Sun berichtet, suchen die beiden dort nach einem geeigneten Zuhause für sich und ihre zweijährige Tochter. Hinter den Überlegungen steckt demnach vor allem Roberts berufliche Zukunft: Der Schauspieler steht als neuer James Bond vor der Kamera, wobei die Dreharbeiten überwiegend in Großbritannien geplant seien. Ein eigenes Anwesen in England würde der Familie daher einiges an Reisestress ersparen. Besonders interessant dürfte auch die Lage sein. Die idyllische Landschaft ist seit Jahren bei wohlhabenden und berühmten Persönlichkeiten gefragt. Zu den prominenten Bewohnern der Region sollen auch Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) gehören.

Bislang war das Familienleben von Robert und Suki vor allem von ständigen Ortswechseln geprägt. Obwohl die beiden eine Immobilie in Los Angeles besitzen, verbringen sie aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen viel Zeit in angemieteten Unterkünften. Damit soll künftig offenbar Schluss sein. Ein Haus auf dem englischen Land könnte ihnen endlich die gewünschte Beständigkeit bieten. Konkrete Kaufpläne gibt es allerdings noch nicht. Derzeit sollen sich die beiden lediglich einen Überblick über verfügbare Immobilien verschaffen. Die Cotswolds bieten dabei einen entscheidenden Vorteil: Prominente können dort vergleichsweise unbehelligt leben. Auch David Beckham (51) und Victoria Beckham (52), Liam Gallagher (54) sowie Kate Moss (52) sollen in der Gegend wohnen. Wie anstrengend das ständige Reisen sein kann, verriet Suki während ihrer "Loveland"-Tour: "Wir waren in Mietwohnungen und sind alle paar Monate umgezogen, wir waren einfach nicht zu Hause." Ihre Tochter reist mit ihr und profitiert dabei von festen Routinen. "Ich bin so eine Millennial-Mama", scherzte die Musikerin.

Nicht nur bei der Wohnsituation stehen für Robert und Suki Veränderungen an. Auch ihre Hochzeit dürfte irgendwann zum Thema werden. Seit beinahe drei Jahren sind die beiden verlobt, einen konkreten Termin für die Trauung haben sie aber offenbar noch nicht festgelegt. Ihre Tochter und die jeweiligen beruflichen Projekte genießen derzeit Vorrang. Sollte das Paar schließlich vor den Traualtar treten, ist angeblich eine Feier im großen Stil geplant. Unterstützung für Roberts neues Filmprojekt gibt es unterdessen ausgerechnet von seinem möglichen künftigen Nachbarn. Harry zeigte sich in der britischen Fernsehsendung "This Morning" begeistert von der Bond-Besetzung. "Ich denke, das ist großartig. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen", schwärmte der Royal. Dass ihm die berühmte Agentenfigur besonders am Herzen liegt, machte er ebenfalls deutlich, als er sich zwischen Mission: Impossible und "James Bond" entscheiden sollte: "100 Prozent James Bond. Ich möchte sicherstellen, dass das in guten Händen ist."

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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