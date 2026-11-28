Beängstigender Zwischenfall für Clara Ramos: Die Partnerin von Rennfahrer Mick Schumacher (27) erlebte an einem Bahnhof in Lissabon einen echten Schockmoment. Wie die 24-jährige Influencerin nun laut The Sun in den sozialen Medien schilderte, habe sie sich lediglich kurz eine Flasche Wasser besorgen wollen, als ein Unbekannter ihr nachstellte und wiederholt versuchte, die körperliche Distanz zu ihr zu verringern. Clara sei mehrfach auf Abstand gegangen, doch der Unbekannte habe nicht lockergelassen. Schließlich soll er sie mit unmissverständlichen Worten bedroht haben: "Wenn ich dir wehtun wollte, könnte ich es jetzt tun." Damit nicht genug: Im Anschluss habe der Mann seinen Arm erhoben, als würde er gleich zuschlagen. Besonders erschreckend für Clara: Mehrere Menschen sollen die bedrohliche Situation beobachtet haben. Eingegriffen oder ihr zur Seite gestanden habe laut ihrer Schilderung jedoch niemand.

Im Anschluss an das Erlebnis schilderte Clara ihrer Community, dass der Tag ohnehin schon an ihren Kräften gezehrt habe: Nach kaum Schlaf habe sie bereits um 4:30 Uhr aufstehen müssen, zudem sei das Reisen samt Violine aufgrund der strengen Gepäckvorgaben mit zusätzlichem Stress verbunden gewesen. Da ihr Konzertkleid keinen Platz mehr in der Tasche fand, zog sie es kurzerhand für die Fahrt an – und nach der Landung ging es für die Musikerin per Zug direkt weiter zu einer sechsstündigen Probe. Die Reaktion der Umstehenden lässt sie auch im Nachhinein nicht los: "Was mich noch mehr schockierte, war, dass Menschen um uns herum waren und keine einzige Person eingegriffen, Hilfe angeboten oder auch nur gefragt hat, ob es mir gut geht. Absolut niemand hat irgendetwas getan." Viele ihrer Fans schickten Clara daraufhin aufmunternde Worte. Dafür bedankte sie sich: "Ich weiß all eure Nachrichten wirklich zu schätzen."

Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin arbeitet Clara auch als Model, spielt Violine und promoviert derzeit als Doktorandin. Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihren Reisen sowie an Einblicken hinter die Kulissen ihrer Modeljobs teilhaben. Gerüchte um eine Beziehung mit Mick kamen erstmals im Januar auf, nachdem die beiden auf einem öffentlichen Golfplatz auf Mallorca eng umschlungen gesichtet worden waren. Offiziell geäußert haben sich weder Clara noch der 27-jährige Rennfahrer zu ihrer Beziehung. Berichten zufolge sind die beiden aber bereits seit fast einem Jahr ein Paar. Vor Clara hatte Mick eine Beziehung mit dem dänischen Model Laila Hasanovic geführt. Sie bestätigte später, dass sie mit Tennisstar Jannik Sinner (25) zusammen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / cclaramos Clara Ramos in Barcelona, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im Juli 2024

Anzeige Anzeige