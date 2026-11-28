Ein bewegender Augenblick auf dem Gipfel des Scafell Pike: Während Prinzessin Kate (44) die Three Peaks Challenge absolvierte, überraschte ihr Bruder James Middleton (39) sie mit persönlichen Nachrichten ihrer drei Kinder. Wie Hello! berichtet, rührten die Sprachnachrichten von Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Prinzessin zu Tränen. Die Szene ist Teil der 30-minütigen Dokumentation "Heal", die am Sonntag auf BBC One und im iPlayer ausgestrahlt werden soll. James spielte Kate die Aufnahmen auf dem Gipfel des höchsten Berges Englands vor. Die Kinder hatten ihre Botschaften über das Handy ihres Vaters Prinz William (44) verschickt. "Hallo, Mami. Ich liebe dich wirklich sehr und ich hoffe, dass du gut den Berg hinaufkommst. Denk daran, ich bin in deinem Herzen immer bei dir, und ich liebe dich sehr", sagte Louis in seiner Nachricht. Auch seine Schwester Charlotte fand liebevolle Worte: "Hallo, Mami. Ich liebe dich so sehr. Wir sind so stolz auf dich, dass du deine Wanderung und deine Herausforderungen meisterst."

Auch der älteste Sohn George schickte seiner Mutter eine liebevolle Botschaft und sprach ihr Mut zu: "Hallo, Mama. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir denken gerade alle an dich, wir lieben dich alle so sehr und du wirst das großartig machen." Kate reagierte sichtlich gerührt mit einem kurzen "So süß". Anschließend sprach sie darüber, wie viel ihr ihre Kinder bedeuten: "Sie gaben mir den Grund, das Krankenhaus zu verlassen. Sie werden mir den Grund geben, diese Herausforderung zu beenden." Bei der Three Peaks Challenge bestieg die Ehefrau von Prinz William innerhalb von nur 24 Stunden die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales'. Begleitet und unterstützt wurde sie dabei von Bergrettungsteams. In "Heal" werden Kates persönliche Erfahrungen mit den Geschichten anderer Menschen verknüpft, die ebenfalls gesundheitliche Herausforderungen bewältigt haben. Sämtliche Einnahmen aus den internationalen Vertriebsdeals der Dokumentation kommen der Royal Marsden Cancer Charity zugute.

Bei Kate war 2024 nach einer größeren Bauchoperation eine Krebserkrankung festgestellt worden. Die Chemotherapie erhielt sie im Royal Marsden Hospital in Chelsea. Anfang 2025 machte die Prinzessin schließlich öffentlich, dass sie sich in Remission befinde. In "Heal" spricht sie offen über diese schwierige Zeit und beschreibt ihren Krankenhausaufenthalt als "karg und fremd und auf das Wesentliche reduziert". Die damalige Dunkelheit sei eine "wirklich beängstigende, desorientierende Erfahrung" gewesen, die sie vor große Herausforderungen gestellt habe. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr, dass jemand damals schweigend ihre Hand gehalten habe, ohne etwas erklären oder wieder in Ordnung bringen zu wollen. Für diese stille Unterstützung werde sie "für immer dankbar" sein. Bei einem Treffen mit Mitgliedern von Shine Cancer Support im Juni hatte Kate zudem erzählt, dass sie bislang kaum außerhalb ihrer Familie über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen habe. Der Austausch mit anderen Betroffenen bedeute ihr deshalb besonders viel.

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Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, besucht die Hugo Burge Foundation im schottischen Greenlaw

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025

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