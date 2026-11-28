Florian Silbereisen (45) war jahrelang als Nachtschwärmer unterwegs, doch inzwischen hat sich sein Rhythmus deutlich verändert. In der Benefizausgabe von "Schlager-Spaß" mit Andy Borg (66) im SWR gab der Moderator jetzt einen ungewohnt privaten Einblick in seine Nächte. Aus dem Publikum kam die Frage, ob er eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch sei. Florian verriet daraufhin, dass sein Tag mittlerweile häufig schon um sechs oder halb sieben Uhr beginnt. Den Grund dafür nannte er ganz offen: Der Sänger muss nachts auf die Toilette und findet danach oft nicht mehr richtig in den Schlaf. "Ich wache nachts auf, nicht weil ich möchte, sondern weil ich muss – im wahrsten Sinne des Wortes", erklärte er in der Sendung mit einem Augenzwinkern. Dabei erschien der Moderator eher relativ spät zur Sendung. Erst kurz nach 21 Uhr stieß er zur Runde in Andys Weinstube dazu.

Der Moderator erklärte, dass er am Vormittag noch einen Termin in Österreich gehabt habe. Zudem sei es auf der Strecke zwischen Stuttgart und Pforzheim zu Verzögerungen gekommen. Bevor er vor die Kamera trat, sprang er außerdem noch schnell unter die Dusche. Alles andere habe er seinen Kolleginnen und Kollegen nicht zumuten wollen, witzelte er. Dadurch, dass aus dem langjährigen Nachtmenschen ganz unfreiwillig ein Frühaufsteher geworden ist, haben die Tage eine andere Dynamik. Ob ihm die neu gewonnenen frühen Morgenstunden gefallen, ließ der Entertainer dabei jedoch offen. Die Sendung stand ganz im Zeichen der Kinderhilfsaktion Herzenssache, für die vom Jahresbeginn bis zum großen Finale fast 3,6 Millionen Euro gesammelt wurden. Neben Florian waren unter anderem auch Vincent Gross (30) und Ramon Roselly (32) als Gäste mit dabei.

So ausgelassen und amüsant die Stimmung in der Sendung war, so traurig war die jüngste Zeit für Florian. Er musste Abschied von seiner langjährigen Kostümbildnerin und engen Wegbegleiterin Elke Schleuß-Gillmeister nehmen. Ihren Tod hatte Ludwig Mond, der choreografische Leiter seiner TV-Shows, via Instagram öffentlich gemacht. Seit 2004 entwarf sie die auffälligen und oft bunten Anzüge, die Florian in seinen Shows im Ersten trägt und die zu seinem Markenzeichen wurden. Auf diese Weise wurde sie zu einer wichtigen modischen Ratgeberin für ihn. In ihrem Atelier in Adlershof suchten die beiden gemeinsam die Stoffe für seine maßgeschneiderten Bühnenoutfits aus. Wie eng die Verbindung zwischen den beiden war, zeigte auch eine Videobotschaft des Sängers aus dem Jahr 2020. Diese schloss er mit den liebevollen Worten: "Ich hab dich lieb, dein Florian."

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Imago Florian Silbereisen bei "Schlagerbooom 2026 – Alles funkelt! Alles glitzert!" in der Dortmunder Westfalenhalle

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Becher/WENN.com Andy Borg und Florian Silbereisen

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