Königin Margrethe (86) meldet sich zurück in der Öffentlichkeit! Etwa zehn Tage nachdem sie einen Termin aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, absolvierte die ehemalige dänische Monarchin am gestrigen Abend wieder einen öffentlichen Auftritt. Gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern besuchte sie im Kopenhagener Tivoli die Premiere des Weihnachtsballetts "Der Nussknacker". Zuvor hatte der dänische Hof mitgeteilt, dass die Royal mit "beginnenden Halsproblemen" zu kämpfen habe. Margrethe soll sich damals bereits auf dem Weg zu einem Termin befunden haben, als sie sich plötzlich unwohl fühlte. Ihr Wagen musste daraufhin umkehren. Nun meldete sich ihr Enkel Graf Felix (24) gegenüber dem Magazin Billed-Bladet zu Wort und konnte Entwarnung geben: "Ihr geht es richtig gut." Damit dürfte die Sorge um die Gesundheit der Königin vorerst kleiner geworden sein.

Der Ballettabend hatte für Margrethe auch eine ganz persönliche Bedeutung. Die ehemalige Königin ist eng in die Tivoli-Produktion eingebunden: Für die Inszenierung des bekannten Weihnachtsklassikers entwarf sie sowohl die Kostüme als auch das Bühnenbild. Bei ihrem Auftritt trotzte sie den winterlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit einem besonders warmen Abendensemble. Dazu kombinierte sie funkelnden Schmuck mit Amethysten. Beim Gehen stützte sich die Königin auf ihren Gehstock. Während der Vorstellung wurde ihr auch von den Mitwirkenden große Aufmerksamkeit zuteil: Die Tänzer grüßten Margrethe aus dem Saal heraus herzlich. Im Anschluss an die Vorstellung nutzte die ehemalige Königin die Gelegenheit, auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dort sprach sie dem gesamten Ensemble persönlich ihren Dank aus und würdigte dessen Leistung am Premierenabend.

Der Besuch im Tivoli entwickelte sich zugleich zu einem besonderen Familientreffen. Margrethe wurde dabei von ihren beiden Schwestern begleitet: Königin Anne-Marie und Prinzessin Benedikte (82) waren ebenfalls bei dem festlichen Anlass an ihrer Seite. Auch Graf Felix hatte sich bereits im Vorfeld auf den gemeinsamen Abend gefreut. Gegenüber Billed-Bladet schwärmte er dabei auch von der kreativen Arbeit seiner Großmutter: "Eine fantastische Art, mit der Familie zusammen zu sein und zu sehen, was H. C. Andersen – und unsere Großmutter – zu bieten haben." Der Premierenbesuch war für die Royals zugleich ein erster Vorgeschmack auf die bevorstehenden Feiertage. Das Weihnachtsfest will die dänische Königsfamilie in diesem Jahr auf Schloss Marselisborg verbringen. Das Anwesen liegt in Aarhus und dient den Royals traditionell als Sommerresidenz.

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Getty Images Königin Margrethe bei der Verleihung des Ebbe-Munck-Preises auf Schloss Fredensborg, November 2026

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Imago Königin Margrethe II. von Dänemark besucht während ihres Urlaubs in Frankreich den Markt von Cahors, August 2026

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