Ina Borck (30) hat ihrer Community einen äußerst intimen Einblick in ihr Liebesleben gewährt. Im Rahmen einer aktuellen Instagram-Fragerunde beantwortete die Influencerin die neugierigen Fragen ihrer Follower – darunter auch eine besonders private Erkundigung zu ihrem Partner Fabi: Ein Fan hakte nach, wie es um die Intimität zwischen den beiden bestellt sei. Außerdem fragte er, ob diese überhaupt noch funktioniere und ob Ina sie denn noch brauche. Die Influencerin war von der Art der Frage zwar wenig begeistert, wich ihr aber nicht aus. Auch das große Interesse fremder Menschen an ihrem Liebesleben konnte sie nicht wirklich nachvollziehen. Trotzdem gab sie ihren Fans in ihrer Story eine klare Antwort: "Ja, wir schlafen miteinander."

Vorher machte Ina allerdings deutlich, was sie von der Frage hält. "Finde die Formulierung der Frage ganz komisch ...", schrieb sie auf Instagram. Dann fügte sie hinzu: "Allgemein kann ich nicht verstehen, wieso man sich dafür interessiert, wer was im Schlafzimmer macht." Danach ging sie aber direkt auf die Frage ein: "Um deine Neugierde zu stillen: Ja, wir schlafen miteinander." Abgehakt war das Thema für die Influencerin damit allerdings noch lange nicht. Stattdessen holte sie weiter aus und erläuterte ihr persönliches Verständnis von Intimität: Diese beschränke sich für Ina keineswegs allein auf Sex, sondern umfasse ebenso zahllose kleine Augenblicke körperlicher Zuneigung im Alltag – angefangen bei Küssen und liebevollen Streicheleinheiten über ausgiebiges Kuscheln bis hin zu neckischen Gesten wie einem Klaps auf den Po.

"Intimität fängt ja auch schon früher an: hier mal ein Kuss, da ein Streichler oder auf den Hintern hauen, kuscheln etc.", erklärte Ina ihren Followern. Durch diese Ausführung rückte sie das reine Sexleben mit Fabi in den Hintergrund und verdeutlichte stattdessen, auf wie vielfältige Weise das Paar im Alltag Nähe lebt. Hinter dem Pseudonym Ina Borck verbirgt sich Katharina Stabrey – die Content Creatorin teilt auf Social Media regelmäßig Ausschnitte aus ihrem Leben und gewährt ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag sowie ihre Partnerschaft. In Fragerunden wie dieser stellt sich Ina den Fragen ihrer Fans. Dabei bleibt es nicht immer bei harmlosen Themen, wie die Frage nach ihrem Sexleben jetzt gezeigt hat.

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Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

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