Herzogin Meghan (45) soll nach aufreibenden Wochen wieder etwas unbeschwerte Zeit genossen haben. Die Schlagzeilen über ihren entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) hätten sie stark belastet. Ein gemeinsamer Ausflug mit Prinz Harry (42) und ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) habe nun für Ablenkung gesorgt, berichtet Star Magazine unter Berufung auf einen Insider. Am 19. November besuchten die vier die VIP-Eröffnung des Winter Wonderland im Londoner Hyde Park. Veröffentlichte Fotos zeigen Harry und den siebenjährigen Archie beim Autoscooterfahren, während Meghan und die fünfjährige Lilibet am Rand stehen und zuschauen. Der seltene öffentliche Auftritt als Familie soll für Meghan eine willkommene Verschnaufpause gewesen sein. "Sie ist von den Anschuldigungen gegen ihren Vater absolut entsetzt und hasst es, dass ihr Name immer wieder hineingezogen wird. Deshalb ist es eine riesige Erleichterung, endlich einmal positive Schlagzeilen zu haben", erklärte die Quelle dem Magazin.

Dem Bericht von Star Magazine zufolge wurde Thomas am 6. November in Florida festgenommen. Gegen ihn steht der Vorwurf im Raum, Material über sexuellen Kindesmissbrauch besessen zu haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll er anschließend seine elektronische Fußfessel entfernt und dadurch gegen seine Freilassungsauflagen verstoßen haben. Er sei deshalb erneut in Gewahrsam genommen worden. Am 24. November habe eine Grand Jury in zwei Fällen Anklage wegen des Besitzes von Kinderpornografie erhoben. Thomas hatte Fehlverhalten zuvor zurückgewiesen; eine gerichtliche Entscheidung über die Vorwürfe steht aus. Der Familienausflug soll Meghan angesichts dieser belastenden Situation besonders gutgetan haben. "Es war eine willkommene Abwechslung für Harry und Meghan, dass die Leute darüber sprechen, wie sie einen schönen Familienausflug genießen, statt über all die schrecklichen Dinge, die mit Meghans Vater passieren", sagte der Insider. Zugleich sei der Besuch eine Gelegenheit gewesen, vor weiteren Auftritten mit den Kindern "die Lage auszuloten, und es hätte nicht besser laufen können". Das habe Meghans Stimmung "wirklich gehoben".

Harry und Meghan halten ihre Kinder gewöhnlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Archie und Lilibet sind nur gelegentlich auf Familienbildern oder in Videos zu sehen. Ein vollständig abgeschirmtes Leben wünschen sich die Eltern für sie laut dem Insider dennoch nicht. "Tatsache ist: So sehr sie Archies und Lilis Privatsphäre schützen wollen, möchten sie nicht, dass die beiden mit dem Gefühl aufwachsen, sich vor der Welt verstecken zu müssen. Das ist keine normale Kindheit, und das war nie das, was Harry und Meghan für sie wollten", erklärte die Quelle. Das Paar wolle zudem vermitteln, dass es eine eng verbundene Familie mit einem normalen Alltag sei, und König Charles III. (78) stärker am Leben seiner Enkel beteiligen. Den Abstand zu ihrem eigenen Vater begründete Meghan dagegen ausdrücklich mit dem Schutz ihrer Kinder. In einer von ITV verbreiteten Stellungnahme erklärte sie im Oktober, bereits Jahre vor den aktuellen Ermittlungen von verstörenden Anschuldigungen erfahren zu haben. "Ich hoffe, nun kann verstanden werden, dass – trotz der verzerrten Darstellung bestimmter Medien über die Jahre – sowohl die Distanz zu meinem Vater als auch meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, nur einen Grund hatten: sie zu schützen."

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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