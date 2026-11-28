Kim Gloss (34) teilt einen rührenden Mama-Moment mit ihrer Tochter Rosa. Die Sängerin zeigt in ihrer Instagram-Story vom 26. November, wie die kleine Rosa in einem Einkaufszentrum vor der gläsernen Absperrung eines Springbrunnens steht. Aufmerksam schaut sie zu, wie die unterschiedlich hohen Wasserstrahlen aufsteigen und anschließend wieder in sich zusammensinken. Die blau und violett beleuchteten Fontänen scheinen sie dabei vollkommen in ihren Bann zu ziehen. Mit einer Hand an der Glasscheibe verfolgt sie das farbenfrohe Wasserspiel genau. Doch Kim nimmt in diesem Augenblick offenbar noch etwas anderes wahr: wie groß ihre Tochter inzwischen geworden ist und wie sehr sie sich entwickelt hat. Gerührt versieht sie die Aufnahme deshalb mit den liebevollen Worten: "Wie groß Rosa geworden ist".

Kim nimmt ihre Tochter in dem kurzen Clip größtenteils von hinten und zeitweise von der Seite auf. Rosas Gesicht ist deshalb nur eingeschränkt zu sehen. Die Kleine trägt für den Ausflug einen hellrosa Strickpullover, beigefarbene kurze Leggings sowie weiße Söckchen und weiße Turnschuhe. Im Hintergrund sind mehrere Geschäfte und Besucher des Einkaufszentrums zu sehen, doch Rosa widmet all ihre Aufmerksamkeit dem Springbrunnen. Gesprochene Worte sind in der Instagram-Story nicht zu hören. Auch auf eine Erklärung des Moments verzichtet Kim. Stattdessen lässt sie die ruhige Alltagsszene gemeinsam mit ihrer eingeblendeten Botschaft für sich selbst sprechen.

Bekannt ist Kim, die früher unter dem Namen Kim Debkowski auftrat, vor allem als Sängerin, Realitystar und Influencerin. Abseits von Bühne und Kamera ist sie aber auch dreifache Mutter. Rosa ist ihre jüngste Tochter und kam am 20. März 2025 zur Welt. Die Geburt machte Kim damals stolz auf Instagram öffentlich. Dort teilt sie regelmäßig ausgewählte Ausschnitte aus ihrem Leben. Mit der aktuellen Aufnahme lässt sie ihre Community nun für einen kurzen Moment an ihrem Alltag mit ihrer kleinen großen Tochter teilhaben.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Bekanntheit

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

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