Chris Tall (35) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von Michael Hatzius (†44). Der Puppenspieler ist am 25. November im Alter von nur 44 Jahren verstorben. Nun meldet sich auch Chris auf Instagram zu Wort und richtet persönliche Worte an seinen verstorbenen Kollegen. Dazu teilt er ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto. Darauf ist der Comedian zusammen mit einer von Michaels Puppen zu sehen. Chris zeigt sich in seinem Beitrag tief getroffen und erinnert an die besondere Verbindung, die die beiden Künstler hatten. Schon bei ihrer ersten Begegnung habe die Chemie zwischen ihnen gestimmt. "Micha, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als wir uns kennenlernten, waren wir beide überrascht, WIE gut es gematcht hat", beginnt er seine emotionale Botschaft. Der Entertainer beschreibt Michael in dem Post als einen Menschen, den er als besonders herzlich, offen und lustig erlebt hat.

Vor allem die Gespräche mit Michael sind Chris in Erinnerung geblieben. Mit ihm habe er sich auf eine ganz besondere Weise austauschen können. "Ich habe es geliebt, auf welcher Ebene wir sprechen konnten. Du warst so herzlich, offen und lustig", schreibt der Comedian. Besonders schwer fällt es ihm, zu begreifen, dass sein Kollege so früh aus dem Leben gerissen wurde. "Aber auch noch so jung und es bricht mir wirklich das Herz. Ach Mann, ey! Ruhe in Frieden", heißt es weiter in seinem Abschiedsgruß. Sowohl seine persönlichen Worte als auch das schlichte Schwarz-Weiß-Foto lassen erahnen, wie sehr Chris der Verlust seines Kollegen mitnimmt. In seinem Abschiedsbeitrag zeigt sich der Comedian von einer ernsten und verletzlichen Seite.

Nicht nur Chris nahm mit bewegenden Worten Abschied. Auch Bauchredner Sebastian Reich reagierte unter Michaels letztem Instagram-Beitrag erschüttert. "Mir hat es gerade eine schreckliche Nachricht angezeigt", schrieb er. Zunächst hatte er auf eine Falschmeldung gehofft. Dann würdigte er seinen Kollegen: "Ein begnadeter Puppenspieler und Künstler hat die Bühne verlassen, viel, viel, viel zu früh." Sänger Philipp Dittberner fand ebenfalls emotionale Worte: "Mir bricht es echt das Herz." Michaels Familie hatte den Tod des Puppenspielers über ihren Rechtsbeistand öffentlich gemacht. In der Erklärung, die unter anderem die Berliner Zeitung verbreitete, war von einer kurzen, schweren Krankheit die Rede. Auch seine Künstleragentur bestätigte die traurige Nachricht.

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Instagram / christall_official Chris Tall und Michael Hatzius, Entertainer

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