Natasha Hamilton (44) hat überraschend eine neue Rolle in ihrem Familienleben enthüllt: Die Atomic-Kitten-Sängerin ist mit gerade einmal 44 Jahren bereits Großmutter. Davon erzählte die fünffache Mutter jetzt im Podcast "The Game – Next Chapter". Dort sprach sie offen über ihre neue Rolle in der Familie. Sie verriet auch, wie sehr sich diese mit den vielen anderen Seiten ihres Lebens überschneidet. "Ich bin 44, ich bin noch jung, aber ich bin auch eine Oma. Ich bin Künstlerin und ich bin dies und ich bin das. Wer bin ich? Manchmal vermischt sich alles", gab Natasha zu. Wer sie zur Großmutter gemacht hat, ließ die Musikerin allerdings offen. Auch zum Baby selbst sind bislang keine weiteren Details bekannt. Name, Geschlecht und Geburtstermin des Enkelkindes bleiben also vorerst ein gut gehütetes Familiengeheimnis.

Doch nicht nur in der Familie beginnt für Natasha ein neues Kapitel. Neben ihrem Dasein als Großmutter will sich die Sängerin künftig auch stärker um ihre eigenen Wünsche kümmern, die bisher unerfüllt geblieben sind. "Die Dinge, die ich noch nicht getan habe und die ich schon immer tun wollte, mache ich jetzt", erklärte sie in dem Podcast. Die britische Zeitung The Sun wollte mehr über die Familiennachricht erfahren und wandte sich deshalb an Natashas Vertreter. Eine nähere Auskunft gab es bislang aber nicht. Die Sängerin hat insgesamt fünf Kinder, darunter ihre drei älteren Söhne Josh, Harry und Alfie. Josh ist 24 Jahre alt, Harry 21 und Alfie 16. Welcher der drei Jungs seine Mama zur Oma gemacht hat, ist weiterhin unklar.

Ihren ältesten Sohn Josh bekam Natasha während ihrer Zeit bei Atomic Kitten. Vor Kurzem erzählte sie im Podcast "Cup of Cozy", dass ihre Stimme während der Schwangerschaft zunächst aus dem Song "The Tide Is High" entfernt worden war. Dieser wurde später zum Nummer-eins-Hit. Damals habe sie sich gefragt: "Was bedeutet das? Wurde ich gefeuert und niemand hat es mir gesagt?" Völlig aufgelöst wandte sich die Sängerin daraufhin an ihren Manager. Das Erlebnis hat sie bis heute nicht losgelassen: "Und ich glaube, dieser Zweifel daran, wie schnell man ausgelöscht werden kann, ist mir im Gedächtnis geblieben." Am Ende ging die Geschichte aber doch noch gut aus. Nachdem Natasha das Problem angesprochen hatte, landeten ihre bereits aufgenommenen Gesangsparts in der finalen Version der Single.

Anzeige Anzeige

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Girlgroup Atomic Kitten; Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton

Anzeige Anzeige