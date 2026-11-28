Im Hause Wollny brodelt es wieder heftig: Calantha (26) erhebt neue Vorwürfe gegen ihre Mutter Silvia Wollny (61). Wie die Reality-Darstellerin auf Instagram berichtet, werde es ihr derzeit nicht gestattet, ihre leibliche Tochter Cataleya zu sehen. Das Mädchen wächst nach der Adoption durch Silvia bei seiner Großmutter auf. Zwischen Silvia und ihrer Tochter soll es eigentlich eine Absprache geben, nach der Calantha ihre Kleine jederzeit treffen darf und auf Nachfrage Fotos sowie Videos erhält. Doch laut der 26-Jährigen scheitern ihre Anfragen nach einem persönlichen Wiedersehen regelmäßig mit derselben Ausrede: Es sei einfach keine Zeit da. Calantha zeigt sich von diesem Zustand bitter enttäuscht.

Schriftlich festgehalten wurde die vermeintliche Vereinbarung offenbar nie, weil beide sie laut Calantha nur am Telefon besprochen haben und kein Gericht eingeschaltet wurde. Genau das lässt in ihr das bittere Gefühl wachsen, nicht einmal ihrer eigenen Mutter vertrauen zu können. In ihrem Statement wird sie deutlich: "Ich frage, ob ich sie sehen darf, und immer sagt man mir, es sei keine Zeit da. Aber nimmt man sich für so etwas nicht die Zeit?" Wann sie Cataleya zuletzt im Arm hielt, verrät sie nicht, und auch ob nach der Absprache überhaupt ein Treffen stattfand, bleibt offen. Silvia schweigt bislang öffentlich zu den Vorwürfen ihrer Tochter, sodass unklar ist, wie sie die Situation sieht.

Der Streit um Cataleya gehört zu einem Familienkonflikt, der schon länger andauert. Calantha liegt nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch mit weiteren Mitgliedern der Wollny-Familie im Clinch. Gegen ihren Bruder Jeremy Pascal Wollny steht der schwere Vorwurf der Vergewaltigung im Raum, für den bislang keine Belege vorliegen. Jetzt kritisiert Calantha auch eine erneute Annäherung der Familie an Jeremy Pascal und sorgt sich besonders darum, dass die kleine Cataleya Kontakt zu ihrem Onkel haben soll.

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Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

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wollnysilvia Realitystar Silvia Wollny mit einem ihrer Enkelkinder, Mai 2026

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