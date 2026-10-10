Show gestorben? Fans rechnen mit neuer "LOL"-Moderatorin ab

Bei LOL: Last One Laughing steht ein Wechsel auf dem Moderatorenstuhl an – und der sorgt für mächtig Gegenwind im Netz. In der kommenden achten Staffel der Prime-Video-Comedyshow übernimmt Carolin Kebekus (46) den Platz von Michael "Bully" Herbig (58) im Kontrollraum. Unter dem Instagram-Beitrag, mit dem Prime Video die Personalie verkündete, zeigt sich allerdings ein Großteil der Zuschauer alles andere als begeistert. Viele hängen offenbar sehr am bisherigen Gastgeber und machen ihrem Unmut in den Kommentaren Luft. Ein Nutzer fällt ein besonders vernichtendes Urteil und schreibt: "Ok, also die Show ist gerade gestorben." Ein anderer kündigt wegen der neuen Spielleiterin sogar seinen Abschied von dem Format an: "Das war's dann für mich." Damit steht Carolin bereits lange vor der Ausstrahlung der neuen Folgen unter kritischer Beobachtung. Ob die Komikerin die skeptischen Zuschauer mit ihrer Art doch noch überzeugen kann, wird sich erst nach dem Staffelstart zeigen. Fest steht bislang vor allem: Der Abschied von Michael sorgt in der Fangemeinde für reichlich Unmut und überschattet die Vorfreude auf die Fortsetzung.

Ganz so einseitig ist die Stimmung im Netz aber nicht. Einige Zuschauer wollen Carolin zunächst eine faire Chance geben und nehmen die neue Spielleiterin in Schutz. Sie richten ihre Kritik stattdessen gegen die ablehnende Stimmung unter der Ankündigung. "Und wieder wird in den Kommentaren fast nur gemeckert", hält eine Nutzerin den zahlreichen Beschwerden auf Instagram entgegen. Prominente Fürsprecher gibt es allerdings auch. So kommentierte Hape Kerkeling (61): "Oh wie toll! Herzlichen Glückwunsch 🍾 Das finde ich großartig… Rock das Ding! 😘" Neben der Personalie wünschen sich manche Fans außerdem mehr Abwechslung bei der Besetzung der Kandidatenriege und heben dabei den Ableger "LOL: Next" positiv hervor. Bully verabschiedet sich unterdessen nach sieben regulären Staffeln sowie jeweils einem Weihnachts- und Halloween-Special. In einer von Prime Video verbreiteten Erklärung bedankt sich der Filmemacher bei seinem Team und dem Publikum für "viele Lachtränen". Seiner Nachfolgerin und der gesamten Produktion wünscht er außerdem "von Herzen den gleichen enormen Spaß", den er selbst während der vergangenen fünf Jahre mit der Comedyshow gehabt habe.

Ein unbeschriebenes Blatt ist die Kölnerin bei "LOL" keineswegs: In vier Staffeln trat sie selbst als Kandidatin an und kämpfte darum, nicht zu lachen. Nun wechselt sie vom Spielraum an den Buzzer im Kontrollraum und entscheidet künftig darüber, wer die Show verlassen muss. Damit ist sie die erste frühere Teilnehmerin, die eine komplette Staffel des Comedyformats moderiert. Einen Gastgeberwechsel gab es allerdings schon einmal: In der siebten Staffel sprang Hape Kerkeling in seiner Rolle als Horst Schlämmer zeitweise für Bully ein. Bei Carolin handelt es sich nun nicht bloß um einen kurzen Gastauftritt: Sie führt durch die komplette achte Staffel. Die neuen Folgen sollen Ostern 2027 veröffentlicht werden.

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Imago Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" am 06. November 2025 in Köln

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Amazon Prime Der Cast der ersten Staffel von "LOL Next"

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009