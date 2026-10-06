Michael "Bully" Herbig sagt Lebewohl: Sie übernimmt "LOL"

Bei LOL: Last One Laughing steht nun ein großer Wechsel an: Michael "Bully" Herbig (58) gibt die Spielleitung der erfolgreichen Comedyshow ab. Amazon Prime Video bestätigte nun laut DWDL den Abschied des langjährigen Gastgebers, der das Format durch sieben Staffeln begleitet hat. Für Ersatz ist jedoch bereits gesorgt: Seinen Platz im Kontrollraum wird künftig keine Geringere als Carolin Kebekus (46) einnehmen. Die Comedienne kennt das Format bestens, schließlich war sie bereits viermal selbst als Kandidatin dabei. Nun wechselt sie die Seiten und darf künftig vom Kontrollraum aus über das Schicksal der Teilnehmer entscheiden.

Auf ihre neue Aufgabe hinter den Kulissen freut sich Carolin Kebekus ganz besonders. "Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei 'LOL' an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will", erklärte sie laut Quotenmeter. Bully selbst blickt unterdessen mit warmen Worten auf seine Zeit bei der Show zurück. "Nach sieben 'LOL: Last One Laughing'-Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween-Special sag' ich dem Buzzer leise Servus und bedanke mich für die vielen Lachtränen", ließ der Schauspieler laut DWDL ausrichten und fügte hinzu: "Ich wünsche Carolin und allen Beteiligten der kommenden LOL-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte!"

Am bewährten Konzept von "LOL: Last One Laughing" ändert sich durch den Wechsel hinter den Kulissen allerdings nichts. Die Teilnehmer müssen weiterhin versuchen, ihre Mitspieler zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Kontrolle zu verlieren. Wer lacht, riskiert einen Buzzer und damit den Rauswurf aus der Show. Bis Carolin Kebekus erstmals am roten Buzzer Platz nimmt, müssen sich die Fans laut DWDL jedoch noch gedulden: Die neuen Folgen mit ihr als Gastgeberin sollen zu Ostern 2027 bei Prime Video erscheinen. Welche Stars und Content Creator dann um den Sieg kämpfen, ist bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

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Getty Images Carolin Kebekus im September 2022

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7