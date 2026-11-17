Für die Lehrer von Carolin Kebekus (46) dürfte so mancher Arbeitstag eine echte Nervenprobe gewesen sein. Die Komikerin gehörte als Schülerin zu einer Klasse, die sich offenbar einen Spaß daraus machte, den Erwachsenen das Leben schwer zu machen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur schildert sie eine besonders heftige Episode aus dieser Zeit: "Eine Lehrerin wollte uns nicht mehr unterrichten, ohne dass der Direktor hinten im Klassenzimmer saß. Wir waren kurz gesagt Arschlöcher." Ausgerechnet mit einer schriftlichen Botschaft gelang der Pädagogin schließlich das, woran ihre Kollegen zuvor gescheitert waren. Als Carolin die neunte Klasse besuchte, verfasste ihre Klassenlehrerin einen persönlichen Brief an die Teenager. Statt von oben herab mit ihnen zu sprechen, appellierte sie an ihre Vernunft und führte ihnen die möglichen Konsequenzen für ihren weiteren Lebensweg vor Augen.

Dass aus den einstigen Problemschülern doch noch etwas wurde, schreibt Carolin auch dem Engagement ihrer damaligen Lehrerin zu. Was die Frau mit einem einzigen Brief ins Rollen brachte, ahnte sie nach Ansicht der TV-Bekanntheit vermutlich nicht einmal. Die Jugendlichen besannen sich eines Besseren – und genau deshalb richtet die 46-Jährige heute eine emotionale Botschaft an Menschen im Lehrberuf: "Ihr habt einen Rieseneinfluss, ihr verändert Leben!" Wie positiv sich ihre ehemaligen Klassenkameraden entwickelt haben, erfüllt die Humoristin offenbar mit großer Freude. "Denn irgendwann haben wir die Kurve gekriegt, und fast alle, von denen ich noch weiß, haben heute ein geiles Leben. Deshalb: Danke!" Passend zu diesen persönlichen Erinnerungen widmet sich Carolin auch in der aktuellen Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" dem Schulalltag.

Ihre einstige Klassenlehrerin ist kürzlich verstorben. Einen bleibenden Eindruck hinterließ bei der Entertainerin allerdings auch ein anderer Pädagoge. Obwohl Geschichte keineswegs zu ihren schulischen Stärken zählte, begeisterte sie sich für ihren damaligen Geschichtslehrer. Seine Lektionen reichten für Carolin weit über den Unterrichtsstoff hinaus. Er schärfte ihr Bewusstsein für ihre Verantwortung als Deutsche und vermittelte ihr, warum es sich lohnt, für die freiheitlichen Grundwerte des Landes einzustehen und eine Wiederholung der Vergangenheit zu verhindern. Ihre große Sympathie für den Lehrer ließ die Schülerin sogar ihre eigenen fachlichen Schwächen vergessen: Sie entschied sich für Geschichte als drittes Prüfungsfach im Abitur – im Nachhinein für die Komikerin "eine ganz schlechte Idee".

Anzeige Anzeige

Imago Carolin Kebekus, Komikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Carolin Kebekus beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige Anzeige