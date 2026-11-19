Grund zum Jubeln für alle Comedy-Fans: Carolin Kebekus (46) kehrt 2028 auf die großen Bühnen zurück und tourt quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, fällt der Startschuss für die neue Live-Reise am 11. Februar 2028 in Düsseldorf. Im Anschluss macht die Entertainerin unter anderem in Metropolen wie Berlin, Wien, Hamburg, München und Zürich Station, bevor am 30. September 2028 das große Tourfinale steigt. Dann steht Carolin in der Lanxess-Arena in Köln auf der Bühne, also ausgerechnet in ihrer Heimatstadt. Wer bei einer der Shows im Publikum sitzen möchte, muss laut Tag24 nicht mehr lange auf Tickets warten. Bereits am 22. November 2026 startet der exklusive Vorverkauf über Ticketmaster. Bis zum Auftakt in Düsseldorf vergehen danach allerdings noch mehr als 14 Monate. Für die Komikerin stehen dann zahlreiche Abende auf den Livebühnen im gesamten deutschsprachigen Raum an.

Neben den ganz großen Metropolen führt die Route die Komikerin auch in zahlreiche weitere Städte. Fans dürfen sich unter anderem auf Gastspiele in Bielefeld, Krefeld, Magdeburg, Hannover, Innsbruck, Nürnberg, Dortmund, Stuttgart, Oberhausen, Bremen, Frankfurt und Leipzig freuen. Doch nicht nur auf der Bühne gibt es Neuigkeiten, sondern auch hinter den Kulissen: Für die Abwicklung ihrer Live-Termine holt sich Carolin Verstärkung ins Boot. Die Firma Florida Touring Co. verantwortet künftig das gesamte Booking, den Ticketverkauf sowie die Vermarktung der Shows. Ihr bewährtes Team gibt Carolin dafür aber nicht auf. Die neue Kooperation läuft nämlich gemeinsam mit Weihrauch Künstlerbedarf, dem Management, mit dem die Komikerin bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Für die Tour 2028 tun sich damit langjährige und neue Partner zusammen, um die Shows der Entertainerin in die Hallen zu bringen.

Dass das Tourfinale ausgerechnet in Köln steigt, ist für Carolin eine echte Herzensangelegenheit – schließlich ist die Domstadt ihre Heimat. Doch bis sie dort im September 2028 den großen Abschluss feiert, müssen ihre Fans natürlich nicht auf sie verzichten: Im TV bleibt die Komikerin weiterhin regelmäßig präsent und führt im Ersten durch ihre eigene Sendung "Die Carolin Kebekus Show". Zudem tritt sie aktuell in der laufenden Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" auf. In der Sendung messen sich prominente Kandidaten in verschiedenen Spielen und kämpfen darum, die Moderation der nächsten Folge zu übernehmen. Auch für das kommende Jahr hat Carolin schon große Pläne: 2027 soll sie die Moderation der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" übernehmen. In dem Format treten Comedians gegeneinander an und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst eine Miene zu verziehen. Wer am längsten ernst bleibt, gewinnt.

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Getty Images Carolin Kebekus im August 2021

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Imago Carolin Kebekus bei der Aufzeichnung des WDR-"Kölner Treff" im Studio BS 3, Köln, 17.10.2024

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