Teller: So bringt Frank Guido Maria Kretschmer auf die Palme

Auch im Paradies herrscht manchmal dicke Luft, obwohl Guido Maria Kretschmer (61) und sein Ehemann Frank Mutters so gut wie nie streiten. Der Designer und der Künstler sind seit über 40 Jahren ein eingespieltes Team, das sich blind zu verstehen scheint. Im Interview mit Promiflash am Rande der About You Opera plauderte der Shopping Queen-Host jetzt aus, was ihn an seinem Partner im Alltag dann doch ab und an auf die Palme bringt. Es ist weder etwas Großes noch etwas Dramatisches, sondern schlicht eine Frage der Lautstärke in der Küche. Frank nämlich hat die Angewohnheit, Messer und Teller mit ordentlich Schwung abzustellen. "Manchmal ist es so, dass der Frank die Messer, der schmeißt die so auf die Ablage. Der ist so schnell, dass es so ein Holländer so tack. Dann sage ich immer: 'Oh, Frank'", schilderte der Moderator die Szene im Interview.

Dahinter stehen offenbar zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, welcher Lautstärkepegel im Hause Kretschmer-Mutters gelten soll. "Ich möchte, dass alles ganz leise passiert. Ich bin absolut für silence. Der Frank ist eher so: Tada! Teller stellt er laut hin", erklärte Guido im Gespräch mit Promiflash weiter. Zu einem handfesten Streit führt der kleine Unterschied aber nicht. Im Gegenteil: Dem Unternehmer fiel auf Nachfrage nicht einmal etwas anderes ein, was ihn an seinem Mann stören könnte. Dass sich an der Geräuschkulisse noch etwas ändert, glaubt er allerdings nicht. "Das ist das Einzige. Aber das wird sich nie ändern. Leider [lacht]. Man kann Sets runterstellen. Aber das mag ich nicht so gerne", meinte er mit einem Schmunzeln im Gesicht. Eine Lösung des Problems ist vorerst offenbar nicht absehbar.

Abgesehen vom klappernden Geschirr scheint es bei den beiden seit Jahrzehnten harmonisch zu laufen. Guido und Frank sind bereits seit mehr als 40 Jahren ein Paar. Besonders außergewöhnlich: Im Laufe ihrer Beziehung gaben sie sich gleich fünfmal das Jawort. Die erste Hochzeit fand 1987 auf Ibiza statt, die bislang letzte Trauung feierten die beiden 2018 auf Sylt. Über die Liebe an seiner Seite sprach der Designer in der Vergangenheit in den höchsten Tönen und bezeichnete sie als großes Geschenk. Frank selbst hält sich dabei meist im Hintergrund und sucht nicht das Rampenlicht. Bei öffentlichen Terminen seines Mannes ist er aber immer wieder an dessen Seite zu sehen und unterstützt ihn. Im Interview mit Bunte verriet Guido sein Geheimnis gegen Langeweile in einer Beziehung: "Man sollte schauen, dass man gemeinsam Neues erlebt."

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Imago Guido Maria Kretschmer auf dem orangenen Teppich bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026

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Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025

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Imago Guido Maria Kretschmer der About You Opera in Berlin