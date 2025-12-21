So bekämpft Guido Maria Kretschmer Langeweile in der Ehe

Seit 40 Jahren gehen Guido Maria Kretschmer (60) und sein Ehemann Frank Mutters nun schon gemeinsam durchs Leben – und das ganz ohne Skandale. Im Interview mit Bunte, kurz vor dem "About You Fashion Ball" in Hamburg, schwärmt der Designer von der großen Liebe an seiner Seite, während Frank als stiller Unterstützer im Hintergrund dabei ist. Fünfmal haben die beiden inzwischen "Ja" gesagt, das erste Mal 1987 auf Ibiza, zuletzt 2018 auf Sylt. Ihre Beziehung beschreibt Guido als "Geschenk" – und verrät ganz nebenbei, mit welchem augenzwinkernden Trick und welchen Gewohnheiten er verhindert, dass in der Ehe Langeweile Einzug hält.

Im Gespräch macht Guido klar, wie wichtig Austausch und Erlebnisse sind. "Man sollte schauen, dass man gemeinsam Neues erlebt", sagt er. Reisen seien wunderbar, aber auch kleine Abenteuer im Alltag könnten frischen Gesprächsstoff bringen. So entstünden neue Perspektiven: Mal prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander, mal echauffiert man sich gemeinsam. Kommunikation sei dabei der Schlüssel, Alkohol allerdings nicht: "Liebe ist ein Geschenk, das sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Kommunikation hilft, Alkohol hingegen sollte nicht die Lösung sein", so der Moderator. Und wenn die Stimmung doch einmal hängt, hat Guido seinen charmant-schrägen Notfallplan parat: "Man kann seinen Partner wunderbar eindekorieren", erklärt er lachend. "Wenn man ihn nicht mehr so gut sehen kann, würde ich ihm hübsche Decken umlegen, ihn vor den Kamin setzen, ihm einen Katalog in die Hand drücken – dann sieht er schon einmal besser aus", so der Modedesigner.

Dass die beiden so eng sind, zeigt sich auch in ihrer Definition von Partnerschaft und Freundschaft. Frank ist Guidos größter Fan, doch der Designer trennt die Rollen bewusst: "Es ist schön, wenn dein Partner dein bester Freund ist, aber dann muss es mehrere beste Freunde geben", schwärmt er. Am schönsten sei es, wenn man Freundeskreise teilt und über denselben Menschen in Liebe und Zuneigung sprechen könne. Ihre gemeinsame Geschichte, die durch einen blinden Hund ihren Lauf nahm, reicht von der ersten Trauung 1987 auf Ibiza bis zur festlichen Feier 2018 auf Sylt, dazwischen lag ein Leben voller geteilter Alltagsmomente.

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer auf der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Februar 2023

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Maler und Designer