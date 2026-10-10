"James Bond"-Star Daniel Craig übernimmt Spuk-Pub in London

Daniel Craig (58) hat sich ein ganz besonderes Stück London gesichert: Gemeinsam mit drei Freunden aus der Gastronomiebranche hat der Schauspieler den Pub The Horseshoe im zentral gelegenen Stadtteil Clerkenwell übernommen. Was der ehemalige James Bond-Darsteller beim Kauf des Hauses aus dem 18. Jahrhundert laut Daily Mail allerdings noch nicht wusste: Zum Inventar gehört angeblich auch ein übernatürlicher Dauergast. Im Keller soll der Geist eines Henkers namens Gilbert sein Unwesen treiben. Die Legende besagt jedoch, dass er den Gästen gegenüber Gnade walten lässt – aber nur dann, wenn ihm jeden Abend ein Bier nach unten gestellt wird. Wie er mit diesem skurrilen Umstand umgehen will, verriet der Schauspieler der Times: "Ich weiß nicht, was er trinkt, aber vielleicht müssen wir dort unten ein Bier hinstellen ... 'Hier, bitte, Gilbert.'" Der schaurige Mitbewohner vermag dem Besitzer die Freude an seiner Kneipe offenbar nicht zu verderben.

Auch die bisherige Wirtin Pauline Tucker kann von dem mysteriösen Hausgeist berichten. Sie führte den Pub 36 Jahre lang gemeinsam mit ihrem Mann Richard und geht nun in den Ruhestand. Im Gespräch mit The Sun erklärte sie, dass auch die Angestellten Gilbert durchaus ernst nehmen würden: "Man sieht ihn nicht. Man spürt ihn." Daniel und seine Mitbesitzer wollen das Lokal künftig behutsam auffrischen, seinen bodenständigen Charakter aber auf keinen Fall verlieren. "Wir werden ihn auf Vordermann bringen – aber wir werden ihn als Kneipe erhalten", betonte der Schauspieler gegenüber der Times. Auf große kulinarische Experimente wolle er im Erdgeschoss verzichten: Dort soll es lediglich einfache Snacks wie Würstchen am Spieß und Schinkensandwiches geben. Das Obergeschoss soll hingegen zu einem zusätzlichen Speiseraum umgebaut werden.

Der Kauf ist für den Schauspieler, der einst ein Casting für den Monumentalfilm "Gladiator" ausschlug, weit mehr als nur ein Investment – er knüpft damit direkt an seine Kindheit an. Seine Eltern und Großeltern betrieben Kneipen in Chester, weshalb ihm der Alltag hinter dem Tresen bestens vertraut ist. "Ich bin in Kneipen aufgewachsen. Man kennt die Höhen und Tiefen einer Kneipe. Ich kenne die guten und die schlechten Seiten", erzählte er. "Aber ich weiß auch, wie wichtig sie für die lokale Gemeinschaft sind und was sie für eine Gegend leisten." Dass er überhaupt Schauspieler geworden ist, liege sogar in der Atmosphäre der Familienbetriebe begraben. "Vielleicht kommt daher ein Teil meines Wunsches aufzutreten, da bin ich mir sicher. Denn es hat etwas von einer Aufführung", überlegte er merklich nostalgisch. "Man wischt alles durch, macht sich fertig, öffnet die Türen und sagt: 'Showtime!'"

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Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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Getty Images Daniel Craig, Schauspieler