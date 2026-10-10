Henry Golding kehrt mit "Crazy Rich Asians"-Serie zurück

Die Geschichte rund um Singapurs superreiche Familien wird fortgesetzt: Acht Jahre nach dem Kinoerfolg von "Crazy Rich Asians" plant HBO eine Fortsetzung als Serie. Wie Deadline berichtet, kehrt Henry Golding dafür als "Nick Young" zurück. Auch Constance Wu als Rachel und Ronny Chieng sind wieder dabei. Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh, die unlängst einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, ergänzt die Besetzung mit einer wiederkehrenden Rolle. Vorgesehen sind acht Episoden von jeweils etwa einer Stunde, die die Handlung des Films weitererzählen. Im Gegensatz zum Kinofilm wird die Fortsetzung als Dramaserie umgesetzt. Wann HBO die neuen Folgen veröffentlicht, steht bislang nicht fest. Auch ob und wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch offen.

Auch hinter den Kulissen kehren bekannte Namen zurück: Adele Lim, die bereits am Drehbuch des Kinofilms beteiligt war, übernimmt die Rolle der Showrunnerin. Der Writers Room arbeitet laut Deadline bereits an der Fortsetzung. "Das ist ein 'Crazy Rich'-Familientreffen!", heißt es über das Wiedersehen des Teams. Das Serienformat soll mehr Platz bieten, um die Figuren und die Welt aus Kevin Kwans Romanvorlage zu vertiefen. Auch Regisseur Jon M. Chu (46) ist wieder dabei, allerdings als ausführender Produzent. Die Produktion liegt bei HBO und Warner Bros. Television. Ursprünglich war das Projekt für HBO Max vorgesehen, wo Anfang 2025 die Arbeit an den Drehbüchern begann. Inzwischen ist die Serie zu HBO gewechselt.

Im ersten Film reist Rachel, eine chinesischstämmige US-Amerikanerin, mit ihrem Freund Nick nach Singapur, um seine Familie kennenzulernen. Dort entdeckt sie, dass die Youngs zu den reichsten Familien des Landes gehören. Eine Fortsetzung für die Kinoleinwand war lange im Gespräch, wurde aber nie realisiert. Stattdessen ist nun eine Serie geplant. Regisseur Jon M. Chu erklärte gegenüber Deadline: "Vor acht Jahren hat 'Crazy Rich Asians' mein Leben verändert." Dass er nun mit dem ursprünglichen Team wieder zusammenarbeite, fühle sich für ihn an, als käme er nach Hause. Der Film aus dem Jahr 2018 war ein kommerzieller Erfolg: Bei einem Produktionsbudget von rund 30 Millionen Dollar spielte er weltweit mehr als 239 Millionen Dollar ein. In Nordamerika war er zudem die erfolgreichste romantische Komödie eines Hollywoodstudios seit fast zehn Jahren.

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Getty Images Henry Golding im Mai 2025 in New York

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Getty Images Jon M. Chu, März 2025

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Getty Images Constance Wu im Januar 2022