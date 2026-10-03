Matthias Opdenhövel & Frau sind seit über 30 Jahren ein Paar

Während in der Promiwelt manche Beziehungen kaum länger halten als eine Staffel Reality-TV, machen es Matthias Opdenhövel (56) und seine Frau Alexandra anders: Die beiden gehen seit rund 34 Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich 1992 bei Radio Lippe – also lange bevor der Moderator als Gesicht von Formaten wie The Masked Singer bekannt wurde. Während Alexandra bei dem Radiosender als Chefin vom Dienst tätig war, absolvierte Matthias dort sein Volontariat. Aus der zunächst beruflichen Begegnung entwickelte sich schließlich eine Liebesgeschichte, die bis heute anhält. Bevor sie den nächsten großen Schritt wagten, ließen sich die beiden allerdings viel Zeit: Erst nach etwa zwei Jahrzehnten Beziehung machten der TV-Star und seine Partnerin ihre Liebe auch offiziell.

Dass Matthias an eine beständige Partnerschaft glaubt, stellte er im Gespräch mit Bunte klar: "In manchen Dingen bin ich spießig, aber das heißt ja auch stetig. Ich glaube an die lebenslängliche Ehe." Obwohl Matthias seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen gehört, hält er seine Beziehung zu Alexandra weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Alexandra begleitet ihren Mann nur in Ausnahmefällen zu öffentlichen Veranstaltungen – gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind entsprechend eine echte Seltenheit. Auch wenn es um Details aus dem gemeinsamen Alltag geht, bleibt der TV-Star lieber zurückhaltend und spricht in Interviews nur selten über seine Partnerin.

Zur Familie gehören außerdem zwei Söhne: Finn und Lenn wuchsen ebenfalls größtenteils abseits des Rampenlichts auf. Gemeinsam lebt die Familie in Köln. Eine seltene Ausnahme von der Privatsphäre-Regel gab es im Sommer 2024: Da zeigte sich Matthias mit Finn beim Bastian-Schweinsteiger-Cup in Bad Griesbach auf dem roten Teppich. Ansonsten gewährt der Moderator nur hin und wieder auf Instagram kleine Einblicke in gemeinsame Vater-Sohn-Unternehmungen. Dort teilte er beispielsweise Eindrücke von gemeinsamen Vater-Sohn-Unternehmungen, darunter Aufnahmen aus einem Urlaub im Süden. Diese versah er mit dem Hashtag "#boystrip". Ganz große Enthüllungen über das Privatleben bleiben bei dem Moderator aber weiterhin die Ausnahme – wer mehr über ihn erfahren will, muss sich mit diesen wenigen Momentaufnahmen begnügen.

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Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel, Moderator

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Joyn/Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Smiley bei "The Masked Singer" 2025

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Getty Images Matthias Opdenhövel im April 2024