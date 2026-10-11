250 Jahre vor Diana: Ahnin heiratete fast Prinz von Wales

In der Familiengeschichte der Spencers gibt es eine Parallele, die kaum zu glauben ist: Schon im Jahr 1731 sollte eine adlige Vorfahrin mit dem Namen Lady Diana Spencer den damaligen Prinzen von Wales heiraten – also genau 250 Jahre, bevor Prinzessin Diana (†36) im Jahr 1981 den damaligen Prinzen Charles (77) vor den Traualtar führte. Hinter dem geplanten Bündnis mit dem Königshaus stand damals die Großmutter der jungen Adligen, die als ehrgeizig und einflussreich galt. Die Pläne waren bereits weit fortgeschritten, doch mächtige politische Gegner verhinderten die Verbindung in letzter Sekunde. Erzählt wird diese fast vergessene Episode nun von Charles Spencer (62), dem Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana, in seinem Buch "Swan Song. Diana, meine Schwester".

"Eine von ihnen, Lady Diana Spencer, sollte, wenn es nach ihrer ehrgeizigen und einflussreichen Großmutter ging, den damaligen Prince of Wales ehelichen", schreibt Charles in seinem Werk. Die Großmutter habe die junge Frau liebevoll die "liebe kleine Di" genannt – eine Namensähnlichkeit, die in Kombination mit dem Abstand von exakt zweieinhalb Jahrhunderten umso auffälliger wirkt. Lady Diana Spencer kam 1710 in London zur Welt. Nachdem der royale Heiratsplan gescheitert war, vermählte sie sich 1731 mit John Russell, dem späteren 4. Duke of Bedford. Ab 1732 trug sie den Titel Duchess of Bedford. Ihr Leben endete jedoch früh: Diana starb 1735 im Alter von nur 25 Jahren in London. Sie war eine Ururururgroßtante von Prinzessin Diana, die ihren Namen nach Angaben ihres Bruders von ihr erhielt.

In seinem neuen Buch beschäftigt sich Charles nicht nur mit der Historie der Familie, sondern vor allem mit dem Leben seiner 1997 verstorbenen Schwester und ihrer Ehe mit König Charles III. Die Veröffentlichung soll im Buckingham-Palast für Unruhe gesorgt haben. Berichten zufolge ist Königin Camilla (79) verärgert darüber, dass durch das Werk erneut Dianas Ehe und der Umgang des Königs mit ihrem Tod in den Mittelpunkt rücken. Diana und der damalige Prinz Charles hatten sich 1981 das Jawort gegeben. 1996 wurde die unglückliche Ehe geschieden. Nur ein Jahr später kam Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Charles heiratete Camilla im Jahr 2005 und bestieg nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 den britischen Thron. Seitdem trägt er den Titel König Charles III., während Camilla als Königin an seiner Seite steht.

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Imago Prinz Charles und Lady Diana am Tag ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981 in London

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Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024