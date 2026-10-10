Jahre unter Verschluss: Neue Doku enthüllt Diana-Tonbänder

Prinzessin Diana (†36) verstarb im Jahr 1997 – doch nun soll sie selbst noch einmal zu Wort kommen: Die neue dreiteilige Dokumentation "Diana Unheard" rückt die bislang weitgehend unveröffentlichte Originalstimme der Royal in den Mittelpunkt. Wie Deadline berichtet, greift die Produktion auf private Tonaufnahmen aus dem Jahr 1991 zurück, in denen Diana offen über ihr Leben innerhalb der Königsfamilie spricht. Besonders brisant ist dabei eine Passage, in der sie eine direkte Konfrontation mit Camilla schildert. Diese soll bei einer Veranstaltung längere Zeit unten mit dem damaligen Prinzen und heutigen König Charles III. (77) verbracht haben. Diana stellte sie daraufhin offenbar zur Rede. Camilla habe erwidert: "Du hast alles, was du dir je gewünscht hast, alle Männer der Welt verlieben sich in dich, und du hast zwei wunderschöne Kinder. Was willst du noch?" Dianas Antwort fiel demnach unmissverständlich aus: "Ich will meinen Ehemann." Die Produktion verspricht damit weitere persönliche Einblicke in den Konflikt, der Dianas Ehe mit Charles überschattete.

Doch nicht nur Camilla und Charles sind Thema der Bänder. Laut dem Bericht kommen darauf auch Dianas Söhne, Andrew Mountbatten-Windsor (66) sowie die Thronfolge zur Sprache – konkrete Inhalte dieser Passagen wurden bislang allerdings nicht genannt. Das gesamte Tonarchiv soll rund fünf Stunden umfassen, an die Öffentlichkeit gelangte davon bisher weniger als eine Stunde. Die Doku will nun weitere bislang ungehörte Ausschnitte präsentieren. Aufgenommen hatte Diana die Gespräche 1991 gemeinsam mit ihrem Freund Dr. James Colthurst. Die Aufnahmen wurden zu einer wichtigen Grundlage für Andrew Mortons 1992 erschienenes Buch "Diana: Her True Story". Dr. James Colthurst übermittelte ihr die Fragen des Royalbiografen, zeichnete ihre Antworten auf und leitete das Material an den Autor weiter. Dass Diana selbst daran beteiligt war, blieb bis nach ihrem Tod geheim.

Kerene Barefield von der Produktionsfirma Love Monday TV betonte gegenüber Deadline, dass die Aufnahmen ein anderes Bild der Royal zeichnen würden als jenes der traurigen, einsamen oder manipulierten Frau: "Diese Tonbänder erzählen diese Geschichte überhaupt nicht. Sie erzählen die Geschichte einer unglaublich mutigen Frau, die selbstbestimmt war und wusste, was sie wollte und wie sie es erreichen würde." Kerene zufolge hielt Andrew das Tonmaterial über viele Jahre unter Verschluss. "Diana Unheard" soll nun zusätzliche Passagen zugänglich machen und die Geschichte der verstorbenen Royal stärker durch ihre eigenen Aussagen erzählen, anstatt sie ausschließlich über die Einschätzungen anderer Menschen zu vermitteln. Dass Camilla die Ehe der beiden von Beginn an überschattete, hatte Diana bereits in den damaligen Aufnahmen deutlich gemacht: Während der zwölftägigen Hochzeitsreise im Mittelmeer im Jahr 1981 träumte sie nach eigener Darstellung immer wieder von ihr. Die Kreuzfahrt auf der königlichen Yacht Britannia wurde für sie hinter der romantischen Fassade so zu einer emotional belastenden Erfahrung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1988

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Ludlow Races 1980: Lady Diana Spencer und Camilla Parker-Bowles