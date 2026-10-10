Diana-Buch bringt Camilla gegen Charles Spencer auf

Im Buckingham-Palast soll die Stimmung derzeit angespannt sein: Königin Camilla (79) ist angeblich außer sich vor Wut auf Charles Spencer (62). Auslöser ist dessen Ende September erschienenes Buch "Swan Song: My Sister, Diana". Darin äußert sich der Bruder der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (†36) unter anderem zur Ehe seiner Schwester mit König Charles (77) und zum Umgang des Monarchen mit ihrem Tod. Eine anonyme Quelle behauptet gegenüber OK!, Camilla sei deshalb "wütend" und "absolut außer sich". Jahrelang habe sie daran gearbeitet, das Image der "bösen anderen Frau" hinter sich zu lassen, nun werde sie durch die Memoiren erneut damit konfrontiert. "Sie ist entsetzt und will Vergeltung", behauptet der Insider. Auch in ihrem direkten Umfeld sei die Anspannung zu spüren: "Die Menschen um sie herum gehen gerade wie auf Eierschalen, weil sie rasend wütend auf alle ist, einschließlich Charles."

Für zusätzlichen Wirbel sorgt eine seltene Stellungnahme des Buckingham-Palasts. Darin weist die königliche Seite die Darstellungen des Buchs zumindest indirekt zurück, ohne auf einzelne Vorwürfe einzugehen. "Obwohl wir Bücher grundsätzlich nicht kommentieren, ist sich Seine Majestät bewusst, dass der Schmerz brüderlicher Trauer die Vernunft trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und Erinnerungen auf eine Weise färben kann, die andere selbst viele Jahre nach einem solchen Verlust nicht erkennen", hieß es. Das ist eine ungewöhnlich deutliche Reaktion des Palasts, mit der er sich von den Schilderungen des Earls distanziert.

Auch Charles und sein ältester Sohn Prinz William (44) sollen laut OK! über die Veröffentlichung "absolut wütend" sein. Der Monarch befinde sich dem Bericht zufolge inzwischen im "Schadensbegrenzungsmodus". Gleichzeitig wird der König dafür gelobt, sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen – darunter ein angebliches Geständnis kurz vor der Hochzeit – zu äußern. Royalexpertin Hilary Fordwich sagte gegenüber Fox News: "Sein öffentliches Schweigen in dieser Angelegenheit ist bewundernswert." Für Charles Spencer fällt ihr Urteil dagegen kritischer aus. "Der Schmerz, den er William zufügt, ist nach hinten losgegangen, da ihm vorgeworfen wird, mit der Erinnerung an seine Schwester Geld zu verdienen", erklärte die Expertin.

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