Letzte Nachricht seines Sohnes (†27) bricht Lil Jon das Herz

Rapper Lil Jon gewährt in seinen am 20. Oktober erscheinenden Memoiren "I Only Shout So You Can Hear Me" zutiefst bewegende Einblicke in den tragischen Verlust seines Sohnes Nathan Smith. Auszüge, die Daily Mail bereits vorliegen, enthüllen nun erstmals die intimen Textnachrichten, die der 27-jährige Musiker – bekannt als DJ Young Slade – kurz vor seinem Tod an seinen Vater schickte. Am 31. Januar 2026 schrieb er: "Ich liebe dich, Dad, ich empfinde so viel Liebe für dich. Ich werde aufhören, mich von der Angst zurückhalten zu lassen. Meine Liebe zu dir ist stärker als meine Angst." Zudem schwärmte er vom engen Zusammenhalt: "Ich weiß, dass unser Familienzusammenhalt stark ist, denn unsere ganze Familie streitet eigentlich nur, weil wir uns umeinander sorgen." Lil Jon antwortete seinem einzigen Sohn liebevoll: "Ich sorge mich sehr. Du bist mein einziger Sohn, und ich mache mir große Sorgen um dich. Du bist so talentiert und klug. Nichts sollte dich zurückhalten."

Nathan litt zu dieser Zeit unter starken Ängsten, körperlichen Schmerzen und dem enormen Druck, als Nachwuchsmusiker in der Branche Fuß zu fassen. Im Buch gesteht Lil Jon offen ein, seinen Sohn in dieser schwierigen Phase stark unter Druck gesetzt zu haben. Nach einem klärenden Gespräch mit seinem Therapeuten lenkte der Rapper jedoch ein und suchte erneut den Kontakt. "Ich sehe, dass du es versuchst, und ich möchte, dass du weißt, dass du gesehen wirst. All die Mühe, die du dir gegeben hast, sehe ich. Und ich sehe dich", gab er seinem Sohn mit auf den Weg. Es sollte das letzte Gespräch zwischen Vater und Sohn bleiben. Am folgenden Tag galt Nathan als vermisst, bis er am 6. Februar 2026 tot in einem Teich nahe dem Anwesen in Milton im US-Bundesstaat Georgia aufgefunden wurde.

Nathan stammte aus der früheren Ehe von Lil Jon mit Nicole Smith und teilte als DJ Young Slade die große Leidenschaft für die Musik. Die gemeinsame Liebe zu Beats führte Vater und Sohn nicht nur ins Studio, sondern auch auf unvergessliche Trips wie eine Reise nach Japan zu Nathans Geburtstag Anfang 2024. Dass ausgerechnet der engste Vertraute so früh aus dem Leben gerissen wurde, trifft den Musiker schwer. Inzwischen zieht der US-Star mit seiner Partnerin Jamila Sozahdah die gemeinsame Tochter Nahara groß, die im November 2026 zwei Jahre alt wird. In seinen Memoiren rückt er nun bewusst die unveröffentlichten Abschiedsworte in den Fokus, die dem verstorbenen DJ ein ewiges Denkmal setzen.

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Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

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Getty Images Lil Jon, Nicole Smith und Nathan Smith

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Getty Images Lil Jon, Rapper

Wie findet ihr es, dass Lil Jon diese sehr persönlichen Worte nun in seinen Memoiren teilt? Mutig und wichtig – damit setzt er Nathan ein würdiges Denkmal. Rührend, aber so intime Nachrichten hätten auch privat bleiben können. Ergebnis anzeigen