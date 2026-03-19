"Wunschkind": Nikeata Thompson spricht über ihre Fehlgeburt

Nikeata Thompson (45) hat im "Recall"-Podcast von Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) ein sehr persönliches und schmerzhaftes Kapitel ihres Lebens öffentlich gemacht. Die Tänzerin berichtete dort, dass sie vor zweieinhalb Jahren ihr ungeborenes Kind verloren hat. "Ich habe mein Wunschkind verloren", offenbarte sie sichtlich bewegt. Die Schwangerschaft im Jahr 2023 war für Nikeata ein absolutes Wunschkind gewesen, auf das sie sich gemeinsam mit ihrem damaligen Partner sehr gefreut hatte. "Ich war ganz happy, ich war so glücklich", erinnerte sie sich. Doch im Dezember 2023 erlitt sie eine Fehlgeburt – und nur einen Tag später folgte der nächste Schock.

Ihr Ex-Partner, dessen Namen Nikeata für sich behält, machte am Tag nach der Fehlgeburt per WhatsApp Schluss. "Dann habe ich das Kind verloren, er hat am nächsten Tag Schluss gemacht – auch super unerwartet, gar nicht mit gerechnet", erzählte die Choreografin im Podcast. "Was?! Ein Tag nachdem ihr das Kind verloren habt?", fragte Bahar geschockt nach. Die Art der Trennung über einen Kurznachrichtendienst macht sie besonders fassungslos. "Deswegen verfluche ich auch WhatsApp", sagte sie. Unterstützung habe sie von ihm nicht erhalten. "Er hat keine Verantwortung getragen und es war sehr schade", resümierte Nikeata traurig. Die Zeit nach diesem doppelten Verlust beschrieb sie als einen "schlechten Film".

Der emotionale Schmerz nach Fehlgeburt und Trennung stürzte Nikeata in eine schwere Depression. Obwohl sie versuchte, weiter zu funktionieren und sich nur kurz krankschreiben ließ, unterschätzte sie die Schwere ihrer seelischen Verletzungen. Ihre Flucht in die Arbeit half nicht – ihr Körper streikte und sie musste mehrfach ins Krankenhaus. Heute blickt die Tänzerin mit innerer Stärke auf diese schwere Zeit zurück und hat sich aus der Spirale der Selbstvorwürfe befreit. "Jeder geht anders mit seinen Schmerzen um. Ich pole das gar nicht mehr alles auf mich, es hätte auch jemand anders sein können", erklärte sie versöhnlich. Mit ihrer Geschichte möchte Nikeata das Tabu um Fehlgeburten und mentale Gesundheit brechen.

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Getty Images Nikeata Thompson beim Fest der Produktionsallianz im Tipi am Kanzleramt in Berlin, 8. Juli 2025

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Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil, Februar 2025

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