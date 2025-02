Das erwartet Nikeata Thompson von den neuen GNTM-Kandidaten

Nikeata Thompson (44) ist seit 2017 regelmäßig als Laufstegcoach und Gastjurorin bei Germany's Next Topmodel zu sehen. In der gerade gestarteten Jubiläumsstaffel ist die Tänzerin zwar nicht dabei, da sie mit einem anderen Dreh beschäftigt war, doch sie verfolgt das Geschehen natürlich trotzdem. Im Promiflash-Interview im Rahmen der "Red Night by Campari & Bunte" scherzt sie: "Ich erwarte, dass Heidi Klum wieder durchdreht und dass alle wieder lästern." Gleichzeitig hat die Moderatorin allerdings noch wertvolle Tipps für die Newcomer. "Ich hoffe, dass sie ihre Reise weiterverfolgen, denn das ist ja nur der Anfang. Ich wünsche mir, dass sie sich auf sich konzentrieren und echt Spaß haben", berichtet die Choreografin.

Die erste Folge der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" startete dramatisch. Während eine Vierergruppe von Nachwuchsmodels vor Leni (20) und Heidi Klum (51) entlanglief, fühlte sich Kandidatin Emma ignoriert und schimpfte: "Ich wurde irgendwie gar nicht so richtig beachtet. Das ist auch ein bisschen schockierend." Daraufhin brach sie in Tränen aus und offenbarte: "Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als hätte man versagt."

Neben ihren diversen Jobs in Shows wie GNTM oder in Formaten von Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) hat Nikeata in den vergangenen Jahren auch angefangen zu schauspielern. Bereits im Dezember 2023 hatte die gebürtige Britin deshalb angedeutet, eine Pause zu brauchen. "Ich möchte ein bisschen ruhiger werden zum Jahresende und einfach runterkommen, also eben einfach nichts machen", erklärte sie damals im Promiflash-Interview.

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting 2025

Getty Images Nikeata Thompson bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

