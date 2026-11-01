Nach 12 Jahren: Nikeata Thompson erhascht Hauptrolle

Nikeata Thompson (46) kann sich über einen echten Meilenstein in ihrer Karriere freuen. Nach zwölf Jahren als Schauspielerin hat die Tänzerin zum ersten Mal eine Hauptrolle ergattert: In der zweiten Staffel der schwarzen Comedyserie "Where's Wanda?" spielt sie eine Kommissarin. Das erzählte die TV-Persönlichkeit jetzt im Gespräch mit Promiflash beim Bunte New Faces Award. Auf dem roten Teppich plauderte Nikeata über ihre bekannten Fernsehprojekte und berichtete dabei voller Stolz von ihrem neuen Engagement. Für sie ist die Rolle ein ganz besonderer Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn. Viele Zuschauer kennen sie vor allem durch ihre Arbeit als Tänzerin. Schließlich ist Nikeata vielen Zuschauern insbesondere durch ihre Auftritte in bekannten Fernsehformaten ein Begriff. Nun rückt ihre Schauspielkarriere stärker in den Vordergrund: Statt einer kleineren Rolle übernimmt sie in der Apple-TV+-Produktion einen zentralen Part. Als Ermittlerin soll sie die Geschichte der Serie in der kommenden Staffel entscheidend mitprägen.

Im Interview ließ Nikeata ihrer Begeisterung freien Lauf: "Es ist meine erste Hauptrolle. Als Kommissarin! Und ich bin sehr stolz, weil es wird oft vergessen, weil es wirklich noch etwas Neues für mich ist. Ich schauspielere aber ja schon seit 12 Jahren und jetzt hab ich endlich die Hauptrolle erhascht", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ihr neues Projekt hatte allerdings auch eine Kehrseite für ihre Fans. Wegen der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Where's Wanda?" musste die Tänzerin nämlich auf einen anderen großen TV-Moment verzichten. Beim Finale der vergangenen Germany's Next Topmodel-Staffel war sie nicht dabei. Die Show hatte in diesem Jahr ohnehin mit einer Tradition gebrochen: Anders als üblich wurde das Finale nicht live ausgestrahlt, sondern bereits im Vorfeld aufgezeichnet. Dennoch ließ sich der Termin offenbar nicht mit den Arbeiten an der Comedyserie vereinbaren. Für Nikeata hatten damit die Dreharbeiten zu ihrer ersten Hauptrolle Vorrang.

Im Zentrum von "Where's Wanda?" stehen Heike Makatsch (55) und Axel Stein (44). Die beiden spielen das Ehepaar Carlotta und Dedo Klatt, dessen Tochter Wanda spurlos verschwunden ist. Verzweifelt machen sich die Eltern auf die Suche nach ihrem Kind. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ole beginnen sie schließlich, die Menschen in ihrer Nachbarschaft heimlich auszuspionieren. Für ihre Ermittlungen greift die Familie auf Gegenstände aus dem Darknet zurück. Bei ihrer Suche nach Wanda stoßen die Klatts dabei auf zahlreiche Geheimnisse, die in ihrer scheinbar beschaulichen Stadt verborgen liegen. Die verzweifelte Suche der Familie und ihre ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden bilden damit den Kern der schwarzen Comedyserie. In der zweiten Staffel trifft diese Geschichte nun auf Nikeatas neue Kommissarin.

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Getty Images Nikeata Thompson im Dezember 2020

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Getty Images Nikeata Thompson bei der Premiere von "She Came To Me"

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ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum, Michele Morrone und Nikeata Thompson bei "Germany's Next Topmodel"