Texas-Heimweh: Das vermisst Miranda Lambert am meisten

Countrystar Miranda Lambert (42) lebt zwar mittlerweile in Tennessee, doch ihre Heimat Texas fehlt ihr offenbar regelmäßig. Die meiste freie Zeit verbringt die Sängerin auf ihrer rund 162 Hektar großen Farm Flying Pistols, etwa eine Autostunde von Nashville entfernt. Trotzdem bekommt sie immer wieder Heimweh nach dem Lone Star State, wie sie gegenüber Southern Living verriet. Zuletzt war sie bereits seit mehreren Monaten nicht mehr dort. "Im Moment bin ich seit drei oder vier Monaten nicht mehr dort gewesen. Langsam denke ich: 'Ich brauche ein Buc-ee's. Ich brauche Barbecue. Ich muss Randy Rogers mal wieder live sehen'", erzählte sie dem Magazin. Neben texanischem Essen fehlen ihr offenbar vor allem vertraute Menschen. Mindestens zweimal im Jahr besucht Miranda ihre Familie in Lindale. Außerdem besitzt sie mit ihrem Mann Brendan McLoughlin (34) eine Immobilie in Austin, wo auch ihre Plattenfirma Big Loud Texas ihren Sitz hat.

Auch in Tennessee hat Miranda einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommt. Ihre Farm ist für die Countrysängerin ein Rückzugsort vom Alltag. "Ich fahre bei jeder Gelegenheit hierher. Ich bin schon hergekommen, nur um Pferde zu streicheln und ein Nickerchen zu machen", schilderte sie gegenüber Southern Living. Wenn der Trubel des Musikgeschäfts zu viel wird, kann sie sich zudem auf einen engen Kreis von Countrykolleginnen verlassen. Diese Runde bezeichnet Miranda als "Schwesternschaft", zu der unter anderem Lainey Wilson (34) gehört. "Da draußen ist es hart, mit all den Höhen und Tiefen. Manchmal braucht man jemanden, mit dem man sich austauschen kann", erklärte sie. Auch Lainey schätzt die Freundschaft: "Miranda ist eine dieser Freundinnen, die es einfach versteht. Ich weiß, dass sie mir unverblümt die Wahrheit sagen wird. So eine Freundschaft ist in diesem Geschäft schwer zu finden. Ich halte sie ganz bestimmt nicht für selbstverständlich", betonte sie im Interview.

Auch privat findet Miranda Rückhalt bei ihrem Ehemann Brendan. Den früheren NYPD-Polizisten lernte die Countrysängerin 2018 kennen, ein Jahr später heirateten die beiden. Dass sie aus unterschiedlichen Teilen der USA stammen, empfindet sie offenbar nicht als Hindernis. Gegenüber Cowgirl Magazine schwärmte sie von der besonderen Verbindung zu ihrem Mann. "Wir sind verwandte Seelen, obwohl wir aus verschiedenen Teilen des Landes kommen. Er sagt mir die Wahrheit, selbst wenn sie schwer zu hören ist." Inzwischen scheint sich der gebürtige New Yorker auch an das Landleben in Tennessee gewöhnt zu haben: Durch Kochen, Bogenschießen und Golfen habe Brendan laut Miranda ein deutlich ausgeglicheneres Nervensystem entwickelt. Und auch sprachlich ist der ehemalige Großstädter offenbar im Süden angekommen. Das typische "y'all" gehört mittlerweile fest zu seinem Wortschatz.

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Getty Images Miranda Lambert im November 2022

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Instagram / mirandalambert Brendan McLoughlin und Miranda Lambert

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Getty Images Country-Sängerin Miranda Lambert und ihr Mann Brendan McLoughlin im Februar 2023