Arnold Schwarzenegger (79) hat eine neue Lieblingsrolle gefunden, und für die braucht er weder Lederjacke noch Sonnenbrille. Mit 79 Jahren genießt der Actionstar vor allem sein Leben als Großvater, wie er jetzt in einem Interview mit Woman's World verriet. Neben der Zeit mit seinen drei Enkelkindern hält ihn noch etwas anderes jung, nämlich Bewegung. Sein Körper hat schon einiges mitgemacht. Jahrzehntelanges Bodybuilding und zahlreiche anspruchsvolle Stunts vor der Kamera sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Ans Aufhören denkt der Muskelmann trotzdem nicht. Er trainiert weiterhin im Fitnessstudio, und das wirkt sich nach eigener Aussage sofort auf seine Stimmung aus. "Wenn ich dieses Fitnessstudio verlasse, verwandelt sich alles – es geht von Schwarz-Weiß zu einem Farbfilm über. Danach sieht die ganze Welt anders aus", schwärmte Arnold. Ein Vergleich, wie er sich für einen Filmstar gehört.

Im Laufe der Jahre ist der Hollywoodstar vorsichtiger geworden, wenn es um körperliche Risiken geht. Waghalsige Aktionen stehen deshalb eher nicht mehr auf dem Programm. Auf sein Training möchte er trotzdem keinesfalls verzichten: "Das Training hält uns am Laufen." Doch nicht nur Hanteln und Geräte machen den ehemaligen Gouverneur von Kalifornien glücklich. Auch die Nähe zu anderen Menschen gehört für ihn zu einem erfüllten Leben dazu. "Wir brauchen menschlichen Kontakt. Das ist es, was einen glücklich macht", betonte er im Gespräch. Besonders viel Freude bereiten ihm dabei die Kinder seiner Tochter Katherine Schwarzenegger (36). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Pratt (47), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, hat sie die drei Kinder Lyla, Eloise und Ford. Für das Paar fand der stolze Vater nur anerkennende Worte: "Ich bin so beeindruckt davon, was für großartige Eltern Katherine und Chris sind."

Von seinen Enkeln wird Arnold, der kürzlich zum "heißesten Opa der Welt" gekürt wurde, übrigens mit dem deutschen Wort "Opa" gerufen. Die Rollen sind klar verteilt, wie er erklärt: "Ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, sie zu disziplinieren. Das ist Katherines Aufgabe. Wenn sie bei mir zu Hause sind, geht es für mich nur um ihr Vergnügen." Und das finden die Kinder vor allem auf seinem Hof. Dort verbringen sie Zeit mit seinen Tieren und packen beim Saubermachen sogar begeistert mit an. Bei ihren Besuchen wollen sie als Erstes wissen: "Können wir den Mist schaufeln gehen?" Arnold glaubt, dass seine Enkel vor allem das gemeinsame Lachen mit ihm schätzen. Gleichzeitig möchte er ihnen aber auch seine Einstellung zur Arbeit mit auf den Weg geben: "Ich denke, sie sollten wissen, dass Opa ein hart arbeitender Mensch war. Es gibt keine Abkürzung."

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger beim Kraftsport

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