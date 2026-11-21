Arnold Schwarzenegger (79) bleibt auch in diesem Jahr einer ganz besonderen Familientradition treu: Obwohl er und Maria Shriver (71) inzwischen geschieden sind, wird der Schauspieler Weihnachten 2026 wieder zusammen mit seiner Ex-Frau in deren Haus verbringen. Wie jedes Jahr kommen dort auch ihre vier gemeinsamen Kinder Katherine (36), Christina, Patrick (33) und Christopher (29) sowie weitere Familienmitglieder zusammen. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte Arnold kürzlich, warum ihm das gemeinsame Fest so sehr am Herzen liegt. Für ihn zählt der Zusammenhalt der Familie mehr als das frühere Ehe-Aus. "Obwohl wir geschieden sind, sehen die Kinder uns gerne immer zusammen. Die Familie ist immer zusammen", betonte der TV-Star. Die Feiertage im Kreis der Liebsten seien sowohl ihm als auch Maria extrem wichtig. Vor allem ihre Kinder würden sich jedes Jahr auf das vertraute Beisammensein sehr freuen.

Dass er und Maria kein Paar mehr sind, spielt für den Hollywoodstar an Weihnachten offensichtlich keine Rolle. "Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht, wir kommen zusammen. Die Kinder lieben das. Also machen wir das und führen diese Tradition fort", stellte er gegenüber People klar. Der Ort des Familienfests steht bereits seit Jahren fest: Gefeiert wird traditionell bei Maria zu Hause, wo die ganze Familie jedes Jahr zusammenkommt. Ein Highlight darf dort laut Arnold auf keinen Fall fehlen – ein besonders großer Christbaum. "Wir gehen zu Maria nach Hause, feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum", enthüllte der Schauspieler. Mit dem Fest verbindet er aber nicht nur das heutige Familienleben. Gleichzeitig gibt er auf diese Weise auch Bräuche weiter, die er selbst schon als kleiner Junge kennengelernt hat.

Der gebürtige Österreicher erinnert sich noch ganz genau daran, wie Weihnachten in seiner Kindheit aussah. Der Baum reichte damals vom Boden bis ganz hoch. "Ein Weihnachtsbaum, der vom Boden bis hinauf zur Decke reichte. Sie berührten immer, wirklich immer, die Decke", schwärmte er. Diese österreichische Tradition lebt Arnold heute bei den Feiern mit seinen Kindern und Enkelkindern weiter. "Man gibt diese Traditionen weiter", schilderte er. Arnold und Maria waren von 1986 bis 2021 verheiratet. Ihre Trennung war jedoch bereits 2011 öffentlich geworden. Zuvor war ans Licht gekommen, dass Arnold während der Ehe mit der damaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena einen Sohn bekommen hatte. Trotz der Scheidung treten die beiden an den Feiertagen bis heute als harmonische Familie auf. So schaffen sie für ihre gemeinsamen Kinder den vertrauten Rahmen, den diese so sehr schätzen.

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Instagram / katherineschwarzenegger Familienfotos der Schwarzeneggers

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Getty Images Maria Shriver mit Arnold Schwarzenegger, 2006

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