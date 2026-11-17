Fans von Pandora dürfen sich auf Nachschub für das heimische Wohnzimmer freuen: James Camerons (72) "Avatar: Fire and Ash" bekommt rund ein Jahr nach dem Kinostart eine umfangreiche Collector's Edition. Wie Variety berichtet, bringen Walt Disney Studios Home Entertainment und Twentieth Century Studios Home Entertainment die Sonderausgabe am 8. Dezember 2026 auf den Markt. Der dritte Teil der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe erscheint dabei auf insgesamt vier Discs. Im Mittelpunkt steht das Bonusmaterial mit einer Laufzeit von mehr als neun Stunden. Über sechs Stunden davon waren bisher noch nie zu sehen. Fans dürfen sich auf zahlreiche Einblicke in die Dreharbeiten und etliche Hintergrundinfos zur Entstehung des Science-Fiction-Films freuen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Ob die physische Collector's Edition auch in Deutschland in den Handel kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Hiesige Pandora-Fans brauchen also vorerst etwas Geduld.

Zum Zusatzmaterial gehören zwölf gelöschte und erweiterte Szenen. Außerdem gibt es ausführliche Analysen einzelner Szenen sowie Podiumsdiskussionen, an denen Mitglieder des Casts und die beteiligten Filmemacher teilnehmen. Ein besonders emotionaler Teil der Edition ist eine Hommage an Jon Landau (†63). Der "Avatar"-Produzent war 2024 gestorben und hatte viele Jahre lang eng mit James zusammengearbeitet. Auch Miley Cyrus (33) kommt im Bonusprogramm zu Wort. Die Sängerin spricht über ihren Song "Dream as One", der im Abspann des Films läuft. Sollte die vierteilige Disc-Ausgabe auch in Deutschland erscheinen, dürfen sich Käufer offenbar über weitere Extras freuen: Neben den vielen Videos sollen dann auch das Drehbuch und ausgewählte Produktionszeichnungen enthalten sein. Eine offizielle Bestätigung für eine hiesige Veröffentlichung steht jedoch weiterhin aus.

Inhaltlich bieten die neuen Szenen einen tieferen Einblick in die Beziehung von Jake Sully und Neytiri, gespielt von Sam Worthington (50) und Zoë Saldaña (48). Auch die Erlebnisse der Kinder des Paares werden weiter ausgebaut. Weitere bisher unveröffentlichte Handlungsabschnitte drehen sich um Colonel Miles Quaritch. Sogar eine alternative Todesszene von General Ardmore gehört demnach zum Material. Die neue Edition erweitert damit mehrere Handlungsstränge, die es nicht in die Kinofassung geschafft hatten. Finanziell war der 2025 veröffentlichte dritte Teil der Science-Fiction-Reihe ein großer Erfolg: Laut Box Office Mojo spielte "Avatar: Fire and Ash" weltweit rund 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Das Produktionsbudget soll bei etwa 400 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 361 Millionen Euro) gelegen haben.

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Imago Varang, Anführerin der Ash People, in "Avatar: Fire and Ash" (2025)

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Getty Images James Cameron bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" in London, April 2026

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