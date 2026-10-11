Knoten in der Lunge: Papst Leo XIV. muss operiert werden

Beunruhigende Nachrichten aus dem Vatikan: Bei Papst Leo XIV. (71) wurde ein kleiner Knoten in der Lunge entdeckt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erklärte laut Vatican News: "Die Ärzte haben einen Knoten in meiner Lunge gefunden. Er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und war gut lokalisiert." Deshalb werde er sich einem Eingriff unterziehen. "Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht, und so habe ich mich, ihrem Rat folgend, für eine Operation entschieden, um ihn entfernen zu lassen", hieß es in der Erklärung.

Weitere medizinische Details wurden bisher nicht mitgeteilt. Ebenso wenig gibt es nähere Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des Papstes. Offen bleibt bisher auch, ob und in welchem Umfang der bevorstehende Eingriff Folgen für den Terminkalender des Pontifex' haben wird. Zu möglichen Auswirkungen auf seine Amtsgeschäfte liegen derzeit ebenfalls keine Angaben vor.

Leo XIV. wurde am 14. September 1955 als Robert Francis Prevost geboren. Seit Mai des vergangenen Jahres ist er als Papst das Oberhaupt der katholischen Kirche und steht damit an der Spitze von rund 1,4 Milliarden Gläubigen weltweit. Er trat die Nachfolge von Papst Franziskus an, der im April 2025 verstorben war.

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Getty Images Pope Leo XIV, Balkon des Petersdoms im Vatikan

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Getty Images Papst Leo XIV., Dezember 2025

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