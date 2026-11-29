Fans der Zauberwelt können sich in der neuen Harry Potter-Serie auf einige Déjà-vus einstellen – und das ist durchaus beabsichtigt. Wenige Wochen vor dem geplanten Start der HBO-Produktion am 25. Dezember bestätigte Regisseur Mark Mylod, dass bestimmte Ähnlichkeiten zu den erfolgreichen Kinofilmen gewollt sind. Besonders deutlich zeigt sich das in einem bereits veröffentlichten Ausschnitt: Die Große Halle mit dem Festessen zum Schuljahresbeginn erinnert stark an die entsprechende Szene aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" aus dem Jahr 2001. Im Gespräch mit Radio Times erklärte Mark, dass der Speisesaal bereits in den Romanen sehr ausführlich beschrieben werde. Zugleich habe das Team die emotionale Bindung respektieren wollen, die viele Fans zu den bisherigen Verfilmungen haben. "Wenn wir also keine konkrete andere Richtung einschlagen wollten – was meistens durchaus der Fall war –, haben wir ganz bewusst eine Art Staffelstabübergabe vorgenommen", verriet der Regisseur. In solchen Fällen habe man vertraute Elemente gezielt aufgegriffen.

Der neue Look der Festmahlszene kommt allerdings nicht bei allen Zuschauern gut an. Unter dem Clip auf YouTube kritisierte ein Nutzer einen "grauen, seelenlosen Filter". Ein weiterer Kommentator brachte seine Gefühle mit einem Vergleich auf den Punkt: "Es ist, als ginge man an seinem Elternhaus vorbei und sähe, wie eine neue Familie darin schöne Erinnerungen sammelt." Andere reagierten wohlwollender und bezeichneten den Ausschnitt als "wirklich ordentlich" oder lobten sowohl die Serie als auch die Filme als "großartig". In der Szene feiern die Schüler den von John Lithgow (81) gespielten Albus Dumbledore mit Sprechchören, bevor dieser per Fingerschnippen das Essen auf den Tischen erscheinen lässt. Harry, gespielt von Dominic McLaughlin, fragt daraufhin Alastair Stouts Ron, ob der Schulleiter "ein bisschen verrückt" sei. Rons Antwort lautet: "Ja, total durchgeknallt." Auch die begeistert essenden Schüler und Hähnchenkeulen als Anspielung auf Rons bekannte Filmszene sind wieder zu sehen, wie das Portal Serienjunkies berichtet. Die anschließenden Dialoge unterscheiden sich allerdings vom Original.

Dabei hätte Mark beinahe gar nicht auf dem Regiestuhl Platz genommen. Wie er gegenüber Radio Times verriet, wollte er das Angebot zunächst ausschlagen. Die Bücher liegen ihm sehr am Herzen, zudem war ihm klar, wie persönlich Millionen Fans mit der Geschichte verbunden sind. Auch der zeitliche Aufwand des langjährigen Projekts bereitete ihm Sorgen. Andere Lebensbereiche muss er dafür zunächst zurückstellen. "Die nächsten paar Tage verbrachte ich deshalb damit, eine höfliche Absage zu formulieren", gestand er. Seine Meinung änderte sich erst, als er eine "bodenständig, aber leicht überhöht" inszenierte Version der Zauberwelt vor Augen hatte. Die Magie sollte dabei möglichst auf greifbaren Naturphänomenen basieren und nicht nur am Computer entstehen. Auf diese Weise könnten die jungen Darsteller mit Dingen interagieren, die tatsächlich am Set vorhanden sind.

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HBO Max Dominic McLaughlin als Harry Potter, "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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HBO Max/ Aidan Monaghan Ron, Harry und Hermine aus der Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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