Khadijah Haqq McCray gewährt einen seltenen Einblick in ihre finanzielle Situation. Die beste Freundin von Khloé Kardashian (42) steckt derzeit mitten im Scheidungsverfahren mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Bobby McCray. Im Zuge dessen hat sie nun offengelegt, wie es finanziell um sie steht. Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass die Reality-Bekanntheit im Jahr 2026 durchschnittlich 5.241 Dollar (rund 4.780 Euro) im Monat verdient. Hinzu kommen monatliche Folgevergütungen in Höhe von 437 Dollar (rund 398 Euro). Ihre Ausgaben liegen allerdings deutlich darüber: Nach eigenen Angaben benötigt Khadijah rund 13.000 Dollar (etwa 11.858 Euro) monatlich. Um diese finanzielle Lücke zu schließen, fordert sie von ihrem Noch-Ehemann insgesamt 7.000 Dollar (rund 6.385 Euro) Unterhalt pro Monat – für sich und die gemeinsamen Kinder. Darüber hinaus verlangt sie weitere 100.000 Dollar (etwa 91.215 Euro) von Bobby. Mit dieser Summe möchte sie die Anwaltskosten begleichen, die im Zuge der Trennung angefallen sind.

In den Gerichtsunterlagen legt Khadijah detailliert offen, wofür sie ihr Geld ausgibt. Den größten Posten macht mit 4.000 Dollar (3.648 Euro) monatlich die Miete aus. Für Bildungskosten veranschlagt sie weitere 2.600 Dollar (2.371 Euro), während sie für Lebensmittel rund 1.900 Dollar ausgibt. Restaurantbesuche kosten sie monatlich 400 Dollar, für Kleidung zahlt sie 550 Dollar (501 Euro) und für die Wäsche weitere 100 Dollar (91 Euro). Hinzu kommen 500 Dollar (456 Euro) für Unterhaltung sowie 1.100 Dollar (1.003 Euro) für sonstige Ausgaben. Auf ihrem Bankkonto befinden sich nach eigenen Angaben 11.000 Dollar (10.033 Euro). Dem stehen allerdings beträchtliche Schulden gegenüber: Bei der Elektronikkette Best Buy belaufen sich diese auf 2.000 Dollar (1.824 Euro), bei Capital One auf weitere 11.000 Dollar. Zudem hat ihre Schwester ihr 30.000 Dollar (27.364 Euro) geliehen, die Khadijah bislang nicht zurückgezahlt hat. Ein nicht namentlich genannter Freund soll ihr außerdem 80.000 Dollar (72.972 Euro) zur Verfügung gestellt haben. Bei Bobby sieht die finanzielle Situation laut Khadijahs Darstellung ganz anders aus: Einschließlich weiterer Leistungen komme er auf ein monatliches Einkommen von rund 18.000 Dollar (16.418 Euro).

Wie TMZ berichtet, verhandeln Khadijah und der ehemalige NFL-Profi im Rahmen ihres Scheidungsverfahrens weiterhin über die Unterhaltszahlungen. Auch eine endgültige Einigung über das Sorgerecht steht bislang aus. Aus den Gerichtsunterlagen geht zudem hervor, dass die Einnahmen der Reality-Darstellerin früher deutlich höher waren. Für ihre Mitwirkung an der Hulu-Realityshow "The Girls", die von den Kardashians produziert wird, erhielt sie nach eigenen Angaben 25.000 Dollar (22.803 Euro) pro Folge. Bei insgesamt sechs Episoden summierte sich ihre Gage damit auf 150.000 Dollar (136.823 Euro). Im Vergleich dazu fällt ihre aktuelle finanzielle Situation, wie sie sie in den Dokumenten schildert, deutlich bescheidener aus. Neben den laufenden Ausgaben für den Alltag mit ihren Kindern muss sie auch ihre offenen Schulden bei Familienmitgliedern und Freunden berücksichtigen. Wie das Gericht über ihre Forderungen entscheiden wird, ist bislang noch offen.

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Instagram / foreverkhadijah Khadijah Haqq McCray mit Khloés Kardashian und ihrer Zwillingsschwester Malika Haqq

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Getty Images Bobby McCray von den Jacksonville Jaguars beim Fototermin für sein NFL-Porträt 2006 in Jacksonville

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