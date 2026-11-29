Seit mittlerweile 45 Jahren ist Das Traumschiff auf den Weltmeeren unterwegs: Am 22. November 1981 wurde die erste Folge der ZDF-Reihe ausgestrahlt. Damals führte die Reise mit der MS Vistafjord auf die Bahamas und lockte direkt 18,4 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Am ursprünglichen Konzept von Erfinder Wolfgang Rademann hat sich bis heute nur wenig verändert. Exotische Reiseziele, große Emotionen und Liebeskummer gehören genauso zum festen Programm wie Landgänge, das traditionelle Kapitänsdinner und ein Happy End. Auf Gewalt und Sex wird in der Sendung hingegen bewusst verzichtet. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wechselte die Reihe bereits viermal das Schiff. Seit 2015 dient die MS Amadea als schwimmende Kulisse für die Geschichten. In der Jubiläumsfolge am 22. November 2026 führte die Reise nach Bangkok. Mit an Bord war unter anderem Narumol (61), die durch Bauer sucht Frau bekannt wurde und in der Folge eine thailändische Köchin verkörperte. Die Folge kann nachträglich kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Der anhaltende Erfolg der Reihe lässt sich allerdings nicht allein mit den traumhaften Drehorten erklären. Auch Nostalgie, Fernweh und die feste Verankerung im Feiertagsprogramm vieler Familien tragen zur Beliebtheit bei. Collien Fernandes (45), die seit 2021 als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado mit an Bord ist, hatte genau diese Kombination bereits als Erklärung für die besonders breite und treue Fangemeinde genannt. Zum vertrauten Charme des Formats trugen im Laufe der Jahre auch zahlreiche bekannte Gesichter bei: Heide Keller (†81) war in insgesamt 80 Folgen als Chefhostess Beatrice zu sehen. Sascha Hehn (72) begann seine Karriere an Bord als Steward und übernahm später selbst das Kommando als Kapitän. Harald Schmidt (69) gehört seit 2008 in seiner Rolle als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle zur Besatzung. Trotz des Kultstatus bleibt "Das Traumschiff" jedoch nicht von kritischen Stimmen verschont. Immer wieder sorgen vorhersehbare Drehbücher, künstlich wirkende Handlungen und prominente Gastauftritte für Spott. Auch Ex-Schiffsarzt Nick Wilder (73) äußerte sich gegenüber t-online kritisch: "Eine hohe Einschaltquote ist nicht immer ein Gütesiegel." Besonders missfiel ihm dabei, dass zunehmend Influencer statt ausgebildeter Schauspieler besetzt werden.

Seit 2019 steht Florian Silbereisen (45) als Kapitän auf der Brücke. Auch seine Besetzung sorgte nicht überall für Begeisterung. Da der Moderator und Schlagersänger keine klassische Schauspielausbildung absolviert hat, musste er sich teilweise deutliche Kritik gefallen lassen. Besonders scharf äußerte sich Sky du Mont (79) gegenüber Freizeit Vergnügen: "Schauspielen hat ja nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun, sondern auch mit Ausstrahlung. Und Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung." Auch Katerina Jacob (68) ließ im Gespräch mit Bild ihrem Ärger freien Lauf: "Wenn das 'Traumschiff' Florian Silbereisen die Hauptrolle als Kapitän gibt, dann ist das ein Schlag ins Gesicht jedes Schauspielers. Das ist kein Job, das ist ein Beruf. Für so eine Rolle braucht es mindestens vier Jahre Ausbildung." Unterstützung erhält der 45-Jährige hingegen von Barbara Wussow (65), die seit 2018 als Hoteldirektorin Hanna Liebhold Teil der Crew ist. Im Südkurier schwärmte sie von ihrem Kollegen: "Florian ist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege." Selbst nach Showauftritten und langen Flugreisen komme er ausgeschlafen, gut gelaunt und bestens vorbereitet ans Set, hob die Schauspielerin hervor.

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ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

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ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen mit Narumol in "Das Traumschiff: Bangkok", 2026

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