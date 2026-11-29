Wer nach dem Abschied von Süße Magnolien neues Serienfutter sucht, wird bei drei Produktionen fündig: "Dash & Lily", "Normal People" und "Diebische Elstern". Alle drei verbinden große Gefühle, innige Freundschaften und die Entwicklung ihrer Figuren. Auch schmerzhafte Momente gehören dazu. Die Taschentücher sollten also griffbereit liegen. "Dash & Lily" spielt im vorweihnachtlichen New York, wo sich die beiden Titelfiguren auf ziemlich ungewöhnliche Art kennenlernen. Statt per Dating-App kommunizieren sie ganz analog: Lily versteckt in einem Buchladen ein Notizbuch, über das die beiden fortan Botschaften austauschen. Obwohl die beiden ziemlich unterschiedlich sind, wächst die Hoffnung, im jeweils anderen einen Seelenverwandten gefunden zu haben. "Dash & Lily" mischt die Romanze der Hauptfiguren, die von Austin Abrams (30) und Midori Francis (32) gespielt werden, mit Elementen aus Coming-of-Age-Geschichte und Komödie. Auch Wohlfühlmomente kommen dabei nicht zu kurz.

Auf der Filmdatenbank IMDb erhält die Serie 7,4 von 10 Sternen. Noch besser schneidet "Normal People" ab, wo die Wertung bei 8,4 von 10 Sternen liegt. Daisy Edgar-Jones (28) und Paul Mescal (30) spielen Marianne und Connell, die trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeiten zueinanderfinden. Als die beiden später gemeinsam am Trinity College Dublin landen, zeigt sich, wie verzwickt ihre langjährige Beziehung ist und wie stark ihre familiären Hintergründe mitmischen. In "Diebische Elstern" stehen wiederum zwei Staffeln lang Elodie, Moe und Tabitha im Mittelpunkt. Die von Brianna Hildebrand, Kiana Madeira (34) und Quintessa Swindell verkörperten Teenagerinnen verbindet nicht nur ihre Kleptomanie, sondern auch persönliche Traumata. Bei IMDb kommt die Serie auf 7 von 10 Sternen.

Für Fans von "Süße Magnolien" kommt der Nachschub zu einem passenden Zeitpunkt: Die Serie wurde nach fünf Staffeln, sechs Jahren und insgesamt 50 Episoden beendet. Eine sechste Staffel über die Freundinnen aus der Kleinstadt wird es nicht geben. Seit dem Serienstart im Jahr 2020 drehte sich alles um Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan und Helen Decatur, verkörpert von JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott (52) und Heather Headley (52). Vor allem ihre enge Verbindung sowie ihr gemeinsamer Umgang mit privaten Krisen prägten die Serie. Ganz abgerissen ist die Verbindung zu Netflix allerdings nicht: Showrunnerin Sheryl J. Anderson arbeitet bereits an der neuen Dramaserie "Ladies of the House".

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Netflix Dana Sue, Maddie und Helen aus "Süße Magnolien"

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Imago Midori Francis, "Dash & Lily"-Darstellerin

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