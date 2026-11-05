Im Hoodie zur Papst-Audienz? Bob Dylan geht mit Look viral

Bob Dylan (85) sorgte bei seinem Besuch im Vatikan nicht nur mit seiner Anwesenheit für Aufmerksamkeit, sondern auch mit seinem ungewöhnlichen Outfit. Am Mittwoch traf der Musikstar Papst Leo XIV. (71) zu einer privaten Audienz – und setzte dabei auf einen Look, den man bei einem solchen Anlass wohl nicht unbedingt erwarten würde. Ganz in Schwarz gekleidet, erschien Bob mit Kapuzenpullover, Krawatte und Handschuhen. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Fotos zeigen den Musiker beim Händeschütteln mit dem Kirchenoberhaupt. Dafür hatte er seine Handschuhe offenbar ausgezogen. Während der Papst wie gewohnt sein traditionelles weißes Gewand trug, blieb Bob seinem lässigen Stil treu. Vor allem der Hoodie fiel auf und sorgte im Netz direkt für viel Gesprächsstoff. Der Sänger ist derzeit für mehrere Konzerte in Italien unterwegs. Nach seinem Tourauftakt am 2. November in Mailand steht am Donnerstagabend ein Auftritt im Palazzo dello Sport in Rom auf dem Programm.

Viel Zeit nahmen sich die beiden für ihre Begegnung allerdings nicht. Laut Vatican News war das Treffen "kurz und bestehend aus Begrüßungen und einigen heiteren Wortwechseln". Für einen Geschenkeaustausch reichte es trotzdem. Papst Leo überreichte dem Musiker einen Rosenkranz, während Bob ein Exemplar seiner Autobiografie "Chronicles: Volume One" mitgebracht hatte. Das Buch dürfte dem Kirchenoberhaupt nicht ganz fremd gewesen sein. Schließlich hatte sich der Papst bereits zuvor mit Bobs Musik und vor allem seinen Songtexten beschäftigt. Im Vorwort des Buches "Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift", das in diesem Jahr erschien, zitierte er eine Zeile aus dessen Protestsong "Go Away You Bomb". Übersetzt lautet sie: "Ich hasse dich, weil du von Menschen gemacht, von Menschen besessen und von Menschen gehandhabt wirst." Bob hatte das Lied bereits 1963 geschrieben, es jedoch nie offiziell aufgenommen oder veröffentlicht. Erst 2013 wurde der Song wiederentdeckt.

Für Bob war es nicht die erste Begegnung mit einem Oberhaupt der katholischen Kirche. Bereits im September 1997 trat er bei einem Eucharistischen Kongress in Bologna für Papst Johannes Paul II. auf. Damals stand der Musiker noch auf der Bühne, fast 30 Jahre später kam es nun zu einem persönlichen Treffen im Vatikan. Auch Papst Leo hatte erst vor wenigen Monaten eine bekannte US-Musikerin zu Gast. Im Sommer empfing er Patti Smith (79) zu einem rund 40-minütigen Gespräch. Die Sängerin stammt wie das Kirchenoberhaupt aus Chicago und entschied sich bei ihrer Audienz ebenfalls für Schwarz. Mit einem Blazer über einer Jacke mit Reißverschluss war ihr Look allerdings deutlich formeller als der von Bob. Der bewies mit seinem Auftritt einmal mehr, dass er auch abseits der Bühne seinen ganz eigenen Stil pflegt.

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Imago Papst Leo XIV. empfängt Bob Dylan zu einer Privataudienz im Vatikan

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Imago Papst Leo XIV. empfängt Bob Dylan zu einer Privataudienz im Vatikan

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